Российские корабли в Крыму держатся подальше от побережья и с осторожностью выходят в море — эксперт 20 апреля, 13:29 Флагман Черноморского флота РФ крейсер Москва утонул 14 апреля 2022 года в результате пожара, вызванного ракетными ударами ВСУ (Фото:Юрій Бутусов/Facebook)

Эксперт Национального института стратегических исследований Максим Паламарчук в интервью Radio NV рассказал, что российские корабли в Крыму сейчас держатся подальше от побережья и в то же время с осторожностью выходят в море.

Как отметил Паламарчук в эфире Radio NV, каждый поход корабля — "это отработка механического ресурса двигателей, а это тоже слабое место россиян".

"Их корабли не очень часто ходят, а если они вынуждены ходить часто, тогда начинают часто ломаться", - добавил эксперт.

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Он также рассказал, что противокорабельные ракеты Гарпун находятся на вооружении многих стран и могут поставляться Украине союзниками.

«Фактически это ракеты, которые способны поражать корабли на примерно смежных расстояниях, позволяющих держать под огневым контролем прибрежные территории. Пока россияне считали, что у нас этих ракет нет, они доходили даже до артиллерийских обстрелов каких-то корабельных объектов на украинском побережье, в Одесской области. Сейчас они четко держатся подальше от украинского побережья», – объяснил Паламарчук.

Также эксперт сказал, что российские корабли выходят в море «с осторожностью», «учитывая фактор беспилотников».

«Хотя поражение беспилотником корабля в бухте довольно неприятно, но его там довольно быстро можно спасти, отремонтировать. А вот в море может быть по-разному. Есть такая идея, что в значительной степени нам помогла сама природа, потому что крейсер Москва мог бы выдержать эти удары ракет, если бы не было шторма и если бы это не усложняло борьбу за живучесть», – отметил он.

Утром 22 марта 2023 года в районе Южной бухты временно оккупированного Севастополя прогремела серия мощных взрывов. Оккупационная «власть» города заявила об атаке морских дронов и работе ПВО по «воздушной цели». Из-за этого местный морской транспорт приостановил работу — рейд был перекрыт, катера и паромы через Севастопольскую бухту не ходили, и их пытались заменить автобусами.

За почти пять месяца до этого, 29 октября 2022 года, базу Черноморского флота РФ в Севастопольской бухте также атаковал рой морских и воздушных дронов. В результате беспрецедентной атаки, по данным минобороны РФ, повреждение получил только морской тральщик Иван Голубец. Тем не менее, ряд военных экспертов, опираясь на видеозаписи, предположили, что атаке подвергся и фрегат Черноморского флота класса Адмирал Григорович, вооруженный крылатыми ракетами Калибр.

Россия обвинила во взрывах Украину и Великобританию. Впрочем, Киев официально не подтвердил причастность к этим атакам, а Лондон, в свою очередь, отрицал обвинения в свой адрес.

Через две недели после осеннего инцидента президент Украины Владимир Зеленский инициировал сбор средств на первый в мире флот морских боевых дронов. И за первую неделю через фандрейзинговую платформу UNITED24 были собраны средства на 25 из 100 запланированных дронов, каждый стоимостью 10 млн грн.