Пашинян прилетел в Сочи для первой встречи с Путиным

Новоизбранный премьер-министр Армении Никол Пашинян прибыл в Сочи, где должен встретиться с президентом России Владимиром Путиным, пишет Радио Свобода.

Накануне глава армянского правительства и лидер протестов в Ереване транслировал свое отбытие в Сочи из международного аэропорта Звартноц.

В России он примет участие в саммите Евразийского экономического сообщества, куда входит Армения. В рамках саммита должна состояться его двусторонняя встреча с Путиным.

8 мая парламент Армении избрал лидера протестного движения Пашиняна премьер-министром страны.

Сразу после избрания он заявил о планах встретиться с президентом РФ Владимиром Путиным.

Пашинян получил власть на фоне политического кризиса в Армении. Уличные протесты были спровоцированы назначением бывшего президента страны Сержа Саргсяна премьер-министром на фоне изменения формы правления на парламентскую республику. Это возмутило граждан, которые расценили премьерство Саргсяна как узурпацию власти.

После 11 дней акций протеста Серж Саргсян объявил о своей отставке.