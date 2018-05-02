Пашинян назвал конечную цель протестов в Ереване

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Пашинян призвал блокировать дороги в Ереване

Пашинян призвал блокировать дороги в Ереване

Лидер протестов в Ереване Никол Пашинян намерен продолжать митинги до смены власти в Армении.

Об этом он сказал в интервью одной из местных радиостанций, пишут Новости-Армения.

"Народ не может упустить победу из рук, а то, что происходит в кабинетах и залах, уже не важно. Приоритетно то, что происходит на улице, и не важно, кто будет у власти. Мы будем продолжать давление до смены власти", - сказал Пашинян.

При этом он заявил,что готов ко всем возможным сценариям развития событий, для всех есть свои решения.

"Не может быть столкновений на улицах, поскольку 95% населения являются сторонниками движения. Более того, ситуация на 100% находится под нашим контролем", - подчеркнул оппозиционер.

Пашинян также заверил, что в случае провокаций народ не будет отвечать насилием на насилие.

Ранее в Армении протестующие перекрыли дорогу из Еревана к международному аэропорту Звартноц. 

В Ереване почти прекращено автомобильное движение, также нарушена работа метрополитена. Перекрыты автотрассы, ведущие в Ереван. Закрыты входы в здания ряда госведомств, в частности Минюста, Минкультуры и Минобразования.

Напомним, Национальное собрание Армении не поддержало кандидатуру Никола Пашиняна на должность премьер-министра страны. За кандидатуру Пашиняна проголосовали 45 депутатов, против - 55. Национальное собрание Армении соберется для повторного голосования 8 мая.

После провального голосования Пашинян призвал своих сторонников блокировать дороги и аэропорт Еревана.

23 апреля после многодневных митингов с требованием отставки премьер-министра Сержа Саргсяна, к которым присоединились военнослужащие, глава правительства таки объявил о своей отставке.

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