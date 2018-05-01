Пашинян призвал блокировать дороги и аэропорт Еревана

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Пашинян призывает к тотальному гражданскому неповиновению

Пашинян призывает к тотальному гражданскому неповиновению

После того как парламент Армении проголосовал против его кандидатуры на пост премьер-министра, лидер армянской оппозиции Никол Пашинян призвал своих сторонников блокировать дороги и аэропорт Еревана.

Об этом сообщают Новости Армении.

Сразу после голосования Пашинян отправился к протестующим на улице, где его ждали несколько тысяч человек.

"Завтра с 8:15 блокируются все автодороги, объявляется тотальная забастовка, блокируется аэропорт, железная дорога. Наше движение не может не завершиться победой. С завтрашнего дня начинаются тотальные действия гражданского неповиновения", - заявил Пашинян на митинге.

Напомним, Национальное собрание Армении не поддержало кандидатуру Никола Пашиняна на должность премьер-министра страны. За кандидатуру Пашиняна проголосовали 45 депутатов, против - 55. Национальное собрание Армении соберется для повторного голосования 8 мая.

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