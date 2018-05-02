Протесты в Ереване: автомобильное движение почти прекращено, к забастовке присоединились сотрудники аэропорта

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Транспортное движение в Ереване практически полностью прекращено

Транспортное движение в Ереване практически полностью прекращено

В столице Армении Ереване почти прекращено автомобильное движение, также нарушена работа метрополитена.

Жители всех районов Еревана присоединились к всеобщей забастовке и призывам блокировать автодороги, сообщает Интерфакс.

Перекрыты автотрассы, ведущие в Ереван. Закрыты входы в здания ряда госведомств, в частности, Минюста, Минкультуры и Минобразования.

Сотрудники ереванского международного аэропорта Звартноц также присоединились к акции протеста.

Около двух десятков человек в спецформе, костюмах вышли из здания аэропорта и присоединились к жителям села Паракар, перекрывшим автотрассу Ереван - аэропорт Звартноц.

С утра в Ереване и стране перекрыты ряд автодорог. В настоящее время перекрыта также автотрасса из Еревана в международный аэропорт Завртноц. Полиция стягивает силы, в том числе и спецвойска.

1 мая парламент Армении не поддержал кандидатуру оппозиционера Никола Пашиняна на должность премьер-министра страны. За кандидатуру Пашиняна проголосовали 45 депутатов, против - 55. Национальное собрание Армении соберется для повторного голосования 8 мая.

После провального голосования Пашинян призвал своих сторонников блокировать дороги и аэропорт Еревана.

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