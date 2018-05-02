В Ереване протестующие заблокировали дорогу к аэропорту, полиция стягивает спецвойска

Подъезды к аэропорту со стороны Еревана заблокированы

В Армении протестующие перекрыли дорогу из Еревана к международному аэропорту Звартноц.

Как сообщают Новости-Армения, движение к аэропорту и в обратном направлении полностью заблокировано.

Полиция стягивает силы, в том числе и спецвойска.

Протестующие призывают правоохранителей присоединяться к акции протеста. В сторону аэропорта образовались пробки, людям приходиться добираться туда пешком.

Напомним, Национальное собрание Армении не поддержало кандидатуру Никола Пашиняна на должность премьер-министра страны. За кандидатуру Пашиняна проголосовали 45 депутатов, против - 55. Национальное собрание Армении соберется для повторного голосования 8 мая.

После провального голосования Пашинян призвал своих сторонников блокировать дороги и аэропорт Еревана.

23 апреля после многодневных митингов с требованием отставки премьер-министра Сержа Саргсяна, к которым присоединились военнослужащие, глава правительства таки объявил о своей отставке.