В Ереване протестующие заблокировали дорогу к аэропорту, полиция стягивает спецвойска

0 комментировать
Цей матеріал ви можете прочитати й українською мовою
Подъезды к аэропорту со стороны Еревана заблокированы
Фото: Wikimedia.org

Подъезды к аэропорту со стороны Еревана заблокированы

В Армении протестующие перекрыли дорогу из Еревана к международному аэропорту Звартноц.

Как сообщают Новости-Армения, движение к аэропорту и в обратном направлении полностью заблокировано.

Полиция стягивает силы, в том числе и спецвойска.

Протестующие призывают правоохранителей присоединяться к акции протеста. В сторону аэропорта образовались пробки, людям приходиться добираться туда пешком.

Напомним, Национальное собрание Армении не поддержало кандидатуру Никола Пашиняна на должность премьер-министра страны. За кандидатуру Пашиняна проголосовали 45 депутатов, против - 55. Национальное собрание Армении соберется для повторного голосования 8 мая.

После провального голосования Пашинян призвал своих сторонников блокировать дороги и аэропорт Еревана.

23 апреля после многодневных митингов с требованием отставки премьер-министра Сержа Саргсяна, к которым присоединились военнослужащие, глава правительства таки объявил о своей отставке.

Читайте срочные новости и самые интересные истории в Viber и Telegram Нового Времени.

Комментарии

1000

Правила комментирования
Последние     Лучшие
Показать больше комментариев

Последние новости

Все новости

ТОП-3 блога

авторы

Все мнения

Фото

ВИДЕО

Читайте на НВ style

Страны ТОП-10

опрос

Все опросы
Погода
Погода в Киеве

влажность:

давление:

ветер:

Погода на sinoptik.ua во Львове