В Ереване протестующие заблокировали дорогу к аэропорту, полиция стягивает спецвойска

В Армении протестующие перекрыли дорогу из Еревана к международному аэропорту Звартноц.
Как сообщают Новости-Армения, движение к аэропорту и в обратном направлении полностью заблокировано.
Полиция стягивает силы, в том числе и спецвойска.
Протестующие призывают правоохранителей присоединяться к акции протеста. В сторону аэропорта образовались пробки, людям приходиться добираться туда пешком.
Напомним, Национальное собрание Армении не поддержало кандидатуру Никола Пашиняна на должность премьер-министра страны. За кандидатуру Пашиняна проголосовали 45 депутатов, против - 55. Национальное собрание Армении соберется для повторного голосования 8 мая.
После провального голосования Пашинян призвал своих сторонников блокировать дороги и аэропорт Еревана.
23 апреля после многодневных митингов с требованием отставки премьер-министра Сержа Саргсяна, к которым присоединились военнослужащие, глава правительства таки объявил о своей отставке.
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