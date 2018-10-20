20 октября 2018, суббота

Парламент Македонии поддержал переименование страны

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Решение подержали три четверти парламента

Решение подержали три четверти парламента

В пятницу, 19 октября, парламент Македонии проголосовал за переименование страны в Республику Северная Македония.

Об этом передает Reuters.

За решение, которое позволит стране претендовать на вступление в НАТО и ЕС, проголосовали 80 из 120 депутатов парламента.

30 сентября жители Македонии голосовали на референдуме по вопросу о переименовании страны.

В ЕС и НАТО заявили, что приветствуют итоги референдума о переименовании и евроинтеграции Македонии. 

Премьер Македонии заявил, что вопрос о переименовании страны решится в парламенте. Перед этим сообщалось о слишком низкой явке на референдуме о переименовании страны.

10 октября в парламенте Македонии начались дебаты по обсуждению конституционных поправок, необходимых для изменения названия страны. Премьер-министр Македонии Зоран Заев предложил оппозиции "прощение и примирение" при обсуждении данного вопроса.

 

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