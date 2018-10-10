Парламент Македонии начал дебаты об изменении названия страны

В Македонии прошел референдум о переименовании страны

Комитет парламента Македонии по конституционным вопросам начал дебаты по обсуждению конституционных поправок, необходимых для изменения названия страны.

Как сообщает AP, члены комитета примут решение об изменение преамбулы и двух статей. Дебаты на уровне комитета продлятся несколько дней.

После этого решение комитета представят депутатам на пленарном заседании. Это может произойти уже на следующей неделе.

Отмечается, что у правящей коалиции нет необходимых двух третей голосов для изменения Конституции. Премьер-министр Македонии Зоран Заев заявил, что объявит досрочные выборы, если поправки будут отклонены.

Ранее сообщалось, что правительство Македонии запустило процедуру переименования страны.

30 сентября жители Македонии голосовали на референдуме по вопросу о переименовании страны.

В ЕС и НАТО заявили, что приветствуют итоги референдума о переименовании и евроинтеграции Македонии.

Премьер Македонии заявил, что вопрос о переименовании страны решится в парламенте. Перед этим сообщалось о слишком низкой явке на референдуме о переименовании страны.

Напомним, в июне Македония и Греция подписали историческое соглашение, согласно которому Македония изменит свое название на Северную Македонию. Взамен Афины разблокировали переговоры о присоединении Македонии в НАТО и в Европейский Союз. Спор стран относительно названия Македония продолжалась с 1990-х годов.