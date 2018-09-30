30 сентября 2018, воскресенье

В Македонии сообщают о слишком низкой явке на референдуме о переименовании страны

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В референдуме приняли участие лишь 34,74% зарегистрированных избирателей

В референдуме приняли участие лишь 34,74% зарегистрированных избирателей

В Македонии закрылись участки для голосования на референдуме об изменении названия страны, ожидается, что из-за слишком низкой явки он будет признан недействительным. Об этом сообщает Радио Свобода.

По данным Государственной избирательной комиссии Македонии за полчаса до закрытия участков, в референдуме приняли участие лишь 34,74% зарегистрированных избирателей, причем для признания референдума необходимо участие не менее 50% зарегистрированных избирателей.

Сообщается, что первые данные по голосованию ожидаются через два-три часа.

На голосование был вынесен вопрос: "Поддерживаете ли вы членство в ЕС и НАТО, принимая Договор между Республикой Македонией и Греческой Республикой?».

Чтобы это решение вступило в силу, независимо от результатов референдума, парламент Македонии должен утвердить изменение в Конституции страны о ее названии по крайней мере двумя третями голосов.

Ранее сообщалось, что в Македонии начался референдум по изменению названия страны на Республика Северная Македония. В случае положительного результата должен открыться путь страны к евроатлантической интеграции.

Напомним, в июне Македония и Греция подписали историческое соглашение, согласно которому Македония изменит свое название на Северную Македонию. Взамен Афины разблокировали переговоры о присоединении Македонии в НАТО и в Европейский Союз. Спор стран относительно названия Македония продолжалась с 1990-х годов.

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