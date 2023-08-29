Кремль доволен похвалой российского империализма папой Франциском. Ватикан объяснил скандальное заявление 29 августа, 14:21 Папа римский Франциск (Фото:Vatican Media/­Handout via REUTERS)

Кремлю понравились восхваления папой римским Франциском российского империализма. Ватикан объяснил слова понтифика.

Пропагандистское агентство ТАСС пишет, что пресс-секретарь российского диктатора Владимира Путина Дмитрий Песков похвалил папу римского за «знание российской истории, это очень хорошо».

Видео дня

«Государство занимается тем, чтобы это наследие постоянно нести в нашу молодежь, напоминать им об этом. То, что понтифик звучит с этими усилиями в унисон, — это весьма отрадно», — заявил он.

Во вторник, 29 августа, представитель святого престола Маттео Бруни сказал, что папа римский Франциск не превозносил империализм в своем обращении, пишет Vatican News. По его словам, понтифик хотел «поощрить молодежь сохранять и развивать то положительное, что есть в великом русском культурном и духовном наследии».

«Безусловно, он не намеревался восхвалять империалистскую логику и правителей, которых упомянул, чтобы указать на некоторые соответствующие исторические периоды», — добавил Бруни.

25 августа в базилике Святой Екатерины Александрийской в Петербурге состоялся телемост с папой римским Франциском в рамках «Всероссийской встречи католической молодежи».

Римско-католическая архиепархия Божьей Матери в Москве процитировала его обращение к участникам мероприятия: «Никогда не забывайте о наследии. Вы наследники великой России: великой России святых, правителей, большой России Петра I, Екатерины II, той империи — великой, просвещенной, [страны] большой культуры и большой человечности. Никогда не отказывайтесь от этого наследства, вы наследники великой Матушки России, идите вперед с этим. И спасибо вам. Спасибо за ваш способ быть, за ваш способ быть россиянами».

В МИД Украины назвали его слова империалистической пропагандой, которой Кремль оправдывает убийства тысяч украинцев и украинок и уничтожение сотен городов и сел.

Коммуникат Апостольской Нунциатуры [дипломатической миссии Ватикана] в Украине обнародовал заявление, заявив, что папское представительство «решительно отвергает вышеупомянутые интерпретации, поскольку папа Франциск никогда не призывал к империалистическим идеям» и является их «критиком».

