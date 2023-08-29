Глава УГКЦ ждет объяснений от папы римского после его слов о «величии» Российской империи 29 августа, 00:36 Верховный архиепископ Киево-Галицкий Святослав (Фото:REUTERS / Valentyn Ogirenko)

Глава Украинской греко-католической церкви Святослав отреагировал на заявления папы римского Франциска, который во время онлайн-встречи с гражданами страны-агрессора России расхваливал "величие" Российской империи.

«Вы наследники великой России: великой России святых, правителей, великой России Петра I, Екатерины II, той империи — великой, просвещенной, [страны] большой культуры и большой человечности. Никогда не отказывайтесь от этого наследства, вы наследники великой Матушки России, идите вперед с этим. И спасибо вам. Спасибо за ваш способ быть, за ваш способ быть россиянами», — говорил папа на Всероссийской встрече католической молодежи.

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Как сообщается на сайте УГКЦ, Святослав надеется, что слова понтифика были сказаны «спонтанно, без каких-либо попыток исторических оценок, а тем более поддержки империалистических амбиций России». Он отметил, что эти слова вызвали глубокое разочарование в обществе и причинили боль представителям религиозных организаций.



«Слова о „великой России Петра І, Екатерины ІІ, той империи — великой, просвещенной, стране большой культуры и большой гуманности“ — худший пример империализма и крайнего русского национализма. Существует опасность, что эти слова могут быть восприняты как поддержка того национализма и империализма, который сегодня стал причиной войны в Украине — войны, которая ежедневно приносит смерть и разрушения для нашего народа», — сказано в заявлении владыки.

Святослав добавил, что примеры, которые приводил папа, на самом деле противоречат его «науке о мире», поскольку тот раньше всегда осуждал все формы империализма в современном мире и предупреждал, что крайний национализм опасен и приводит к «третьей мировой войне по частям». Он подчеркнул, что в контексте полномасштабной российской агрессии против Украины такие заявления поощряют «неоколониальные амбиции» России, хотя должны были бы «категорически осуждать такой способ „быть россиянами“».

«Во избежание каких-либо манипуляций относительно намерений, контекста и высказываний, присвоенных святейшему отцу, мы ожидаем от Святого престола объяснения этой ситуации», — также сказал Святослав.

После скандальных рассуждений папы спикер МИД Украины Олег Николенко отметил, что такой же империалистической пропагандой Кремль оправдывает убийства тысяч украинцев и уничтожение сотен украинских городов и сел.