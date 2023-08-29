«Вдохновляет россиян на новые преступления». Как Украина ответила Папе Римскому на слова о «великой» и «человечной» России времен Петра I и Екатерины II

29 августа, 12:26
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Папа Римский обратился к молодым россиянам — католикам со скандальными словами (Фото:Vatican Media/­Handout via REUTERS)

Папа Римский обратился к молодым россиянам — католикам со скандальными словами (Фото:Vatican Media/­Handout via REUTERS)

Украина с возмущением реагирует на новое скандальное высказывание Папы Римского Франциска, который назвал "страной большой человечности" имперскую Россию времен Петра I и Екатерины II и призвал молодых россиян беречь ее наследие.

NV рассказывает, где и как прозвучало это заявление понтифика и как на него реагируют в Украине.

Что сказал Папа Римский и чему радуется Кремль

23−27 августа в Санкт-Петербурге состоялась «Всероссийская встреча католической молодежи», которая, согласно анонсу организаторов, собрала россиян в возрасте от 16 до 30 лет. В один из дней в рамках этого события, 25 августа, в базилике Святой Екатерины Александрийской в Петербурге состоялся телемост с Папой Римским Франциском. Во время этого телемоста понтифик обратился к участникам встречи и пообщался с ними. Как утверждает Римско-католическая архиепархия Божьей Матери в Москве «перед благословением Святейший Отец завершил встречу такими словами»:

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«Никогда не забывайте о наследии. Вы наследники великой России: великой России святых, правителей, большой России Петра I, Екатерины II, той империи — великой, просвещенной, [страны] большой культуры и большой человечности. Никогда не отказывайтесь от этого наследства, вы наследники великой Матушки России, идите вперед с этим. И спасибо вам. Спасибо за ваш способ быть, за ваш способ быть россиянами».

Это цитата из русского перевода слов понтифика, которая опубликована на сайте Римско-католической архиепархии Божьей Матери в Москве. Там также размещено соответствующее видео, где Франциск говорит эти слова:

https://www.youtube.com/watch?v=DB1xytot5Zc

В то же время на официальном сайте Папы Римского также размещен полный текст его обращения к россиянам (вероятно, вступительная речь на встрече), и цитаты о «великой России Петра I и Екатерины II» там нет. Зато в этой речи Папа Римский призвал молодых россиян «быть ремесленниками мира посреди множества конфликтов и поляризаций, которые со всех сторон обрушиваются на наш мир». «Я приглашаю вас быть сеятелями семян примирения, маленьких зернышек, которые в эту военную зиму ещё не прорастут в мерзлой земле, но расцветут однажды весной», — сказал он.

Обновлено в 13:40

В Кремле уже обрадовались таким высказываниям Франциска. Пресс-секретарь Владимира Путина Дмитрий Песков заявил, что «понтифик знает российскую историю, и это очень хорошо». «Она действительно глубокая, имеет глубокие корни. Наше наследие — оно не ограничивается только Петром или Екатериной, оно гораздо более давнее, это наследие», — утверждает Песков. Он также напомнил, что российски режим занимается «просвещением молодежи» об имперском наследии России. «И то, что понтифик, скажем так, звучит с этими усилиями в унисон — это весьма и весьма отрадно», — добавил спикер Кремля.

«Худший пример империализма»: как на слова понтифика отреагировали в Украине

Украинцы не оставили без внимания ошеломляющую отсылку Папы Римского к имперскому наследию России — именно тому наследию, которым режим Владимира Путина оправдывает полномасштабную войну против Украины.

Представитель МИД Украины Олег Николенко напомнил, что именно такой империалистической пропагандой, «духовными скрепами» и «потребностью» в спасении «великой Матушки России» Кремль оправдывает убийства тысяч украинцев и украинок и уничтожение сотен украинских городов и сел.

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«Очень жаль, что российские великодержавные идеи, которые, собственно, и являются причиной хронической агрессивности России, сознательно или бессознательно, звучат из уст Папы Римского, миссия которого, в нашем понимании, как раз заключается в том, чтобы открыть глаза российской молодежи на разрушительный курс нынешнего российского руководства», — отметил Николенко.

https://www.facebook.com/oleg.nikolenko.50/posts/pfbid0QPboVb31U5ufGpYgPfqcabcJG6x8sGPCP5FgY7yMbzjgJZAYJoZU46s8G7Z4JQAAl?__cft__[0]=AZV2bL_jbbcmzli9LjEShJTA1maaTItCG0u3a2y7bBuoboq-YK3KMrnReEVqtgiI8xjtf0dc95swyWBkAu8iLx9eBIJ23zSh0gjn2yiUFbp55jbYe2FjpRxMIFyNDxsg2Zo&__tn__=%2CO%2CP-R

Украинская греко-католическая церковь выступила со специальным заявлением, подчеркнув, что «вместе со всеми гражданами нашего государства осуждает идеологию „русского мира“ и весь криминальный способ „быть россиянами“». В УГКЦ выразили надежду, что понтифик «услышит наш голос».

В обращении от имени главы церкви Святослава Шевчука отмечается, что в УГКЦ «с большой болью и беспокойством узнали о словах, присвоенных» Франциску.

«Мы надеемся, что эти слова Святейшего Отца были сказаны спонтанно, без всяких попыток исторических оценок, а тем более поддержки империалистических амбиций России. Однако разделяем большую боль, вызванную ими не только среди епископата, духовенства, монашества и верующих нашей церкви, но и других конфессий и религиозных организаций. В то же время осознаем и то глубокое разочарование в обществе, которое они вызвали», — отмечает Святослав.

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Он отдельно добавил, что слова папы о «великой России Петра I и Екатерины II» как якобы «великой, просвещенной страны большой культуры и большой гуманности» являются худшим примером империализма и крайнего российского национализма.

«Существует опасность, что эти слова могут быть восприняты как поддержка того национализма и империализма, который сегодня стал причиной войны в Украине — войны, которая ежедневно приносит смерть и разрушения для нашего народа, — отмечают в УГКЦ. — Примеры, приведенные Святейшим Отцом, на самом деле противоречат его науке о мире, ведь он всегда осуждал любую форму проявления империализма в современном мире и предупреждал об опасности крайнего национализма, подчеркивая, что именно он является причиной «третьей мировой войны по частям».

УГКЦ подчеркнула, что в контексте агрессии России против Украины подобные высказывания вдохновляют неоколониальные амбиции страны-агрессора, хотя должны были бы категорически осуждать такой способ «быть россиянами».

В заявлении также отмечается, что УГКЦ ожидает от Святого Престола объяснения этой ситуации — чтобы избежать «любых манипуляций относительно намерений, контекста и высказываний, присвоенных Святейшему Отцу».

Отдельно отмечается, что епископы УГКЦ уже через несколько дней посетят Рим для ежегодного Синода Украинской греко-католической церкви, где встретятся с понтификом и намерены «лично донести до него сомнения и боль украинского народа».

https://www.facebook.com/ugcc.ua/posts/pfbid02HdrzUAGA8h7B6sqK8u1w2C7Lsn6UkZZZA52gPfWGYnv1boqDQpWCPyvnQBkb8AHAl?__cft__[0]=AZWfcvjdju_AiLPCdtW9xsVZZeDWgFxgU5cACkggW4no4uHXDu1EVmVGSsFZM-BjRg-SWVqIMqv6cPXc776lLCX3C3fBGktkBBSFPCbuAjeMhh7nI3B-ocQPBuDJiusaPP41WydeXEr7bgyPDIOYC0z-xaxIm-hdJt5S5DPdr9oGD8BRtPvKFbimHpOYD1aNofQ&__tn__=%2CO%2CP-R

Известный украинский топ-менеджер Дмитрий Шимкив, бывший заместитель главы Администрации президента Украины в 2014—2018 годах, также отреагировал на резонансные слова понтифика.

Он напомнил, что «Папа Римский всегда был и является политической должностью». А Франциск, учитывая его происхождение из Латинской Америки (Аргентина), является еще и «определенным олицетворением Глобального Юга, который имеет непонятное мне увлечение Россией». «Глобальный Юг всегда был против империй. Тем более странно их увлечение современной Россией, которая олицетворяет худшее имперское дно», — отметил Шимкив.

https://www.facebook.com/dmitry.shymkiv/posts/pfbid0BNXEnLoEicjgpXFj7JJDaaDD9ezoftx5b4S7Jg5rCRraBiAEB7yLjurdJDQ29awyl?__cft__[0]=AZX4d6hTx-mlmF9kq7zn--Ql4W45CvwdmFqzM_ceYMZYA1nCsepFtAgI4jEi81B68GsoMffpqZazlqnhTuWHg9CMlr5uHQMBCZQOChNiJ49t_SK_RkIjOn-0-mwHsyn1RK2xJPu51CTv_nuTx_1wh_30&__tn__=%2CO%2CP-R

Андрей Рудык, представитель Центра исследований трофейного и перспективного вооружения и военной техники Генштаба ВСУ и член коммуникационной команды Генштаба напомнил, почему Папа Римский регулярно позволяет себе высказывания в пользу России.

«Папа Римский не несет никакой политической ответственности за свои действия как монарх. Его власть исходит не от подданных этого государства, а от Бога, — напоминает Рудык о постулатах католического мира, — Ответственность папы может иметь исключительно морально-политический характер. Однако проблема заключается в том, что она лежит в плоскости Папы Римского как религиозного деятеля, а не как главы государства. То есть реальные негативные последствия для Папы Римского могут наступить только тогда, когда он будет пропагандировать, например, религиозную ересь».

https://www.facebook.com/andrii.rudyk.3/posts/pfbid02mid53z23g8dV8CkvH4rzB2M62EbQLUCukx7X2GrVpW97NPQDa1bsejdgaALZcmowl?__cft__[0]=AZVJOv9zIMFvaecNKvnU_kuaaA3bVdHCixx45pQsMVIrLEbe5IAZc6DqF5lDQCvYP__SBwHMUDNG9ZV4bEjE1Kz0PmJcF7JW__1xGzobJ0a3PTcZ9ac6qwqF6nXwjq5lFbNDRUv5sX6yJ_zlJx8Fv1e8hEwFIja30-LyQIR-s2eQUw&__tn__=%2CO%2CP-R

Ведущий Радио NV Дмитрий Тузов заявил, что после таких слов понтифика считает Франциска «морально со-ответственным человеком за геноцид россиян против украинцев».

«Нынешний Папа Римский Франциск во время войны и убийств наших сограждан разжигает российский шовинизм и поддерживает российский нацизм, нарративы российской пропаганды о „величии России“. Это долбанное „величие“ уже привело к самой глобальной катастрофе современности — развязанной российскими нацистами войне против мирной, никому не угрожающей Украины», — напомнил Тузов, выразив убеждение, что Франциск во главе Ватикана «вдохновляет россиян на новые преступления в Украине».

https://www.facebook.com/tuzov.dmytro/posts/pfbid02YikBYy5o95ok7timA4YX7mx51yXWZzuLRPrAvGvsbifdJ7w4s64XdekhQXZczHMNl?__cft__[0]=AZU7is1igvbAdPCsEtkjvZgvtyXkM4V1ShR-ArZfZGtCEzDQUFlZ9E-THCRgFL3Ku6GkEPl4vFosoRUcoq7uNuW-FgN35m6pvz32dDhtGNock8XuSu2wei_qh-4udWYablensA6SVdtpdgASe-03tni8pWD9CO__JOeGCBCLQTlKCA&__tn__=%2CO%2CP-R

Бывший министр образования Украины и экс-президент Национального университета Киево-Могилянская академия Сергей Квит задал риторический вопрос: «Папа Римский: лишь необразованный и несознательный, или инициатор ценностного переворота в Ватикане?».

https://www.facebook.com/serhiy.kvit.3/posts/pfbid02pq39SnqjLxBwjRvZdxUsDh9s6sRFR2hNZ8YBoLGuJDCjNf8uKP7UrwpNXGVuhvwnl?__cft__[0]=AZUv7cZgPbTrk2pf7j1Si2DeVwvEDVSenulCt5e-ZLiKPfv8RoiGun-87xOMk2DjulH8fArpl1qI60J4SDG3dYEqW_-2HE41JjHcCSLwkUNCU3cMlXzFxuMqHXxnnd6jrGtYXhmfWTF1zAbvQuVZm7b_tjnKlfSfUvG-yoO_beSdvBDDxHSiArzGznsVNCoR7rk&__tn__=%2CO%2CP-R

Нардеп от Европейской солидарности София Федына напомнила наиболее очевидные исторические факты о Российской империи тех времен, о которых вспомнил Франциск: «Если речь идет о словах понтифика, то я считаю, что говорить о величии и человечности Петра I во время телемоста с Санкт-Петербургом — это особое проявление цинизма, потому что Петр I построил этот город на костях украинцев. Цинично также говорить о величии и человечности Екатерины II, когда при ее правлении статус крепостного де-факто уже не отличался от статуса раба. Чтобы говорить о московской федерации, как о «стране образованной культуры и большой человечности» — надо каким-то удивительным образом «забыть» о 12 войнах, развязанных Московией только с 1991 года и сотни тысяч изувеченных жизней вопреки заповеди «не убий».

https://www.facebook.com/sofiya.fedyna/posts/pfbid032q8Lj5QyA7HvmsomJngx2NuZtN7Gp957ApH37VdkzwTcfCUHNYcjBcDMHkE8DtNl?__cft__[0]=AZUTyNMcSMRFffvaQXkFSJnLbsWATnZRL7OuNYYtNrx7wkW16GTItn6FoszExYngP1hdEutjNQnj41ayDDdRCdtwn_7A-ccADRedcXiB-5CznQRXghecEyRjYMvA-OI_Zms&__tn__=%2CO%2CP-R

Ответил ли Ватикан на скандал?

После взрыва возмущения украинцев коммуникат Апостольской Нунциатуры [дипломатической миссии Ватикана] в Украине обнародовал заявление в ответ на «дискуссии относительно определенных слов, сказанных Римским Понтификом».

«В частности, согласно некоторым интерпретациям, Папа Франциск якобы призвал молодых российских католиков брать пример с определенных российских исторических деятелей, известных своими империалистическими и экспансионистскими идеями и действиями, которые осуществлялись в ущерб соседним народам, в том числе и украинскому народу», — говорится в заявлении.

Там отмечается, что папское представительство «решительно отвергает вышеупомянутые интерпретации, поскольку Папа Франциск никогда не призывал к империалистическим идеям». «Напротив, он является решительным противником и критиком любой формы империализма или колониализма, у всех народов и ситуациях. Слова Римского Понтифика от 25 августа следует интерпретировать в этом же свете», — заметили в нунциатуре, не уточнив, как именно следует тогда интерпретировать слова Папы Римского о «великой России Петра I и Екатерины II».

Кроме того, 29 августа глава пресс-службы Ватикана Маттео Бруни отдельно прокомментировал резонанс, который спровоцировало заявление Франциска. Бруни заявил, что понтифик спонтанно обратил «слова приветствия к некоторым молодым российским католикам». В Ватикане настаивают, что папа «хотел ободрить молодых людей, чтобы они хранили и продвигали то, что есть позитивного в великом российском культурно-духовном наследии». Бруни также заявил, что Франциск, «безусловно, не намеревался восхвалять империалистскую логику и правителей, которых упомянул, чтобы указать на некоторые соответствующие исторические периоды».

Редактор: Инна Семенова

Теги:   Россия Папа римский Российская империя Ватикан Империализм Сюжет NV Мировая история Война России против Украины Папа Римский Франциск

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