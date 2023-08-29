«Вдохновляет россиян на новые преступления». Как Украина ответила Папе Римскому на слова о «великой» и «человечной» России времен Петра I и Екатерины II 29 августа, 12:26 Сюжет Папа Римский обратился к молодым россиянам — католикам со скандальными словами (Фото:Vatican Media/­Handout via REUTERS)

NV рассказывает, где и как прозвучало это заявление понтифика и как на него реагируют в Украине.

Что сказал Папа Римский и чему радуется Кремль

23−27 августа в Санкт-Петербурге состоялась «Всероссийская встреча католической молодежи», которая, согласно анонсу организаторов, собрала россиян в возрасте от 16 до 30 лет. В один из дней в рамках этого события, 25 августа, в базилике Святой Екатерины Александрийской в Петербурге состоялся телемост с Папой Римским Франциском. Во время этого телемоста понтифик обратился к участникам встречи и пообщался с ними. Как утверждает Римско-католическая архиепархия Божьей Матери в Москве «перед благословением Святейший Отец завершил встречу такими словами»:

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«Никогда не забывайте о наследии. Вы наследники великой России: великой России святых, правителей, большой России Петра I, Екатерины II, той империи — великой, просвещенной, [страны] большой культуры и большой человечности. Никогда не отказывайтесь от этого наследства, вы наследники великой Матушки России, идите вперед с этим. И спасибо вам. Спасибо за ваш способ быть, за ваш способ быть россиянами».

Это цитата из русского перевода слов понтифика, которая опубликована на сайте Римско-католической архиепархии Божьей Матери в Москве. Там также размещено соответствующее видео, где Франциск говорит эти слова:

В то же время на официальном сайте Папы Римского также размещен полный текст его обращения к россиянам (вероятно, вступительная речь на встрече), и цитаты о «великой России Петра I и Екатерины II» там нет. Зато в этой речи Папа Римский призвал молодых россиян «быть ремесленниками мира посреди множества конфликтов и поляризаций, которые со всех сторон обрушиваются на наш мир». «Я приглашаю вас быть сеятелями семян примирения, маленьких зернышек, которые в эту военную зиму ещё не прорастут в мерзлой земле, но расцветут однажды весной», — сказал он.

Обновлено в 13:40

В Кремле уже обрадовались таким высказываниям Франциска. Пресс-секретарь Владимира Путина Дмитрий Песков заявил, что «понтифик знает российскую историю, и это очень хорошо». «Она действительно глубокая, имеет глубокие корни. Наше наследие — оно не ограничивается только Петром или Екатериной, оно гораздо более давнее, это наследие», — утверждает Песков. Он также напомнил, что российски режим занимается «просвещением молодежи» об имперском наследии России. «И то, что понтифик, скажем так, звучит с этими усилиями в унисон — это весьма и весьма отрадно», — добавил спикер Кремля.

«Худший пример империализма»: как на слова понтифика отреагировали в Украине

Украинцы не оставили без внимания ошеломляющую отсылку Папы Римского к имперскому наследию России — именно тому наследию, которым режим Владимира Путина оправдывает полномасштабную войну против Украины.

Представитель МИД Украины Олег Николенко напомнил, что именно такой империалистической пропагандой, «духовными скрепами» и «потребностью» в спасении «великой Матушки России» Кремль оправдывает убийства тысяч украинцев и украинок и уничтожение сотен украинских городов и сел.

«Очень жаль, что российские великодержавные идеи, которые, собственно, и являются причиной хронической агрессивности России, сознательно или бессознательно, звучат из уст Папы Римского, миссия которого, в нашем понимании, как раз заключается в том, чтобы открыть глаза российской молодежи на разрушительный курс нынешнего российского руководства», — отметил Николенко.

Украинская греко-католическая церковь выступила со специальным заявлением, подчеркнув, что «вместе со всеми гражданами нашего государства осуждает идеологию „русского мира“ и весь криминальный способ „быть россиянами“». В УГКЦ выразили надежду, что понтифик «услышит наш голос».

В обращении от имени главы церкви Святослава Шевчука отмечается, что в УГКЦ «с большой болью и беспокойством узнали о словах, присвоенных» Франциску.

«Мы надеемся, что эти слова Святейшего Отца были сказаны спонтанно, без всяких попыток исторических оценок, а тем более поддержки империалистических амбиций России. Однако разделяем большую боль, вызванную ими не только среди епископата, духовенства, монашества и верующих нашей церкви, но и других конфессий и религиозных организаций. В то же время осознаем и то глубокое разочарование в обществе, которое они вызвали», — отмечает Святослав.

Он отдельно добавил, что слова папы о «великой России Петра I и Екатерины II» как якобы «великой, просвещенной страны большой культуры и большой гуманности» являются худшим примером империализма и крайнего российского национализма.



«Существует опасность, что эти слова могут быть восприняты как поддержка того национализма и империализма, который сегодня стал причиной войны в Украине — войны, которая ежедневно приносит смерть и разрушения для нашего народа, — отмечают в УГКЦ. — Примеры, приведенные Святейшим Отцом, на самом деле противоречат его науке о мире, ведь он всегда осуждал любую форму проявления империализма в современном мире и предупреждал об опасности крайнего национализма, подчеркивая, что именно он является причиной «третьей мировой войны по частям».

УГКЦ подчеркнула, что в контексте агрессии России против Украины подобные высказывания вдохновляют неоколониальные амбиции страны-агрессора, хотя должны были бы категорически осуждать такой способ «быть россиянами».



В заявлении также отмечается, что УГКЦ ожидает от Святого Престола объяснения этой ситуации — чтобы избежать «любых манипуляций относительно намерений, контекста и высказываний, присвоенных Святейшему Отцу».

Отдельно отмечается, что епископы УГКЦ уже через несколько дней посетят Рим для ежегодного Синода Украинской греко-католической церкви, где встретятся с понтификом и намерены «лично донести до него сомнения и боль украинского народа».

Известный украинский топ-менеджер Дмитрий Шимкив, бывший заместитель главы Администрации президента Украины в 2014—2018 годах, также отреагировал на резонансные слова понтифика.

Он напомнил, что «Папа Римский всегда был и является политической должностью». А Франциск, учитывая его происхождение из Латинской Америки (Аргентина), является еще и «определенным олицетворением Глобального Юга, который имеет непонятное мне увлечение Россией». «Глобальный Юг всегда был против империй. Тем более странно их увлечение современной Россией, которая олицетворяет худшее имперское дно», — отметил Шимкив.

Андрей Рудык, представитель Центра исследований трофейного и перспективного вооружения и военной техники Генштаба ВСУ и член коммуникационной команды Генштаба напомнил, почему Папа Римский регулярно позволяет себе высказывания в пользу России.



«Папа Римский не несет никакой политической ответственности за свои действия как монарх. Его власть исходит не от подданных этого государства, а от Бога, — напоминает Рудык о постулатах католического мира, — Ответственность папы может иметь исключительно морально-политический характер. Однако проблема заключается в том, что она лежит в плоскости Папы Римского как религиозного деятеля, а не как главы государства. То есть реальные негативные последствия для Папы Римского могут наступить только тогда, когда он будет пропагандировать, например, религиозную ересь».

Ведущий Радио NV Дмитрий Тузов заявил, что после таких слов понтифика считает Франциска «морально со-ответственным человеком за геноцид россиян против украинцев».

«Нынешний Папа Римский Франциск во время войны и убийств наших сограждан разжигает российский шовинизм и поддерживает российский нацизм, нарративы российской пропаганды о „величии России“. Это долбанное „величие“ уже привело к самой глобальной катастрофе современности — развязанной российскими нацистами войне против мирной, никому не угрожающей Украины», — напомнил Тузов, выразив убеждение, что Франциск во главе Ватикана «вдохновляет россиян на новые преступления в Украине».

Бывший министр образования Украины и экс-президент Национального университета Киево-Могилянская академия Сергей Квит задал риторический вопрос: «Папа Римский: лишь необразованный и несознательный, или инициатор ценностного переворота в Ватикане?».



Нардеп от Европейской солидарности София Федына напомнила наиболее очевидные исторические факты о Российской империи тех времен, о которых вспомнил Франциск: «Если речь идет о словах понтифика, то я считаю, что говорить о величии и человечности Петра I во время телемоста с Санкт-Петербургом — это особое проявление цинизма, потому что Петр I построил этот город на костях украинцев. Цинично также говорить о величии и человечности Екатерины II, когда при ее правлении статус крепостного де-факто уже не отличался от статуса раба. Чтобы говорить о московской федерации, как о «стране образованной культуры и большой человечности» — надо каким-то удивительным образом «забыть» о 12 войнах, развязанных Московией только с 1991 года и сотни тысяч изувеченных жизней вопреки заповеди «не убий».

Ответил ли Ватикан на скандал?

После взрыва возмущения украинцев коммуникат Апостольской Нунциатуры [дипломатической миссии Ватикана] в Украине обнародовал заявление в ответ на «дискуссии относительно определенных слов, сказанных Римским Понтификом».

«В частности, согласно некоторым интерпретациям, Папа Франциск якобы призвал молодых российских католиков брать пример с определенных российских исторических деятелей, известных своими империалистическими и экспансионистскими идеями и действиями, которые осуществлялись в ущерб соседним народам, в том числе и украинскому народу», — говорится в заявлении.

Там отмечается, что папское представительство «решительно отвергает вышеупомянутые интерпретации, поскольку Папа Франциск никогда не призывал к империалистическим идеям». «Напротив, он является решительным противником и критиком любой формы империализма или колониализма, у всех народов и ситуациях. Слова Римского Понтифика от 25 августа следует интерпретировать в этом же свете», — заметили в нунциатуре, не уточнив, как именно следует тогда интерпретировать слова Папы Римского о «великой России Петра I и Екатерины II».

Кроме того, 29 августа глава пресс-службы Ватикана Маттео Бруни отдельно прокомментировал резонанс, который спровоцировало заявление Франциска. Бруни заявил, что понтифик спонтанно обратил «слова приветствия к некоторым молодым российским католикам». В Ватикане настаивают, что папа «хотел ободрить молодых людей, чтобы они хранили и продвигали то, что есть позитивного в великом российском культурно-духовном наследии». Бруни также заявил, что Франциск, «безусловно, не намеревался восхвалять империалистскую логику и правителей, которых упомянул, чтобы указать на некоторые соответствующие исторические периоды».