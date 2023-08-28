Папа римский заговорил о «величии» России. В МИД Украины ему ответили 28 августа, 20:24 Папа римский Франциск (Фото:Vatican Media/Handout via REUTERS)

Папа римский Франциск в одной из своих речей заговорил о «величии» Российской империи и призвал граждан страны-агрессора «не забывать о наследии». В МИД Украины отреагировали на его заявления.

Во время Всероссийской встречи католической молодежи в Санкт-Петербурге 25 августа понтифик по видеомосту обратился к россиянам и призвал их «не забывать о наследии». Цитату приводит римско-католическая архиепархия Божией Матери в Москве.



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«Вы наследники великой России: великой России святых, правителей, великой России Петра I, Екатерины II, той империи — великой, просвещенной, [страны] большой культуры и большой человечности. Никогда не отказывайтесь от этого наследства, вы наследники великой Матушки России, идите вперед с этим. И спасибо вам. Спасибо за ваш способ быть, за ваш способ быть россиянами», — рассуждал папа.

Спикер МИД Украины Олег Николенко в Facebook отметил, что такой же империалистической пропагандой Кремль оправдывает убийства тысяч украинцев и уничтожение сотен украинских городов и сел.

«Очень досадно, что русские великодержавные идеи, которые, собственно, и являются причиной хронической агрессивности России, сознательно или бессознательно, звучат из уст папы римского, миссия которого, в нашем понимании, как раз состоит в том, чтобы открыть глаза российской молодежи на разрушительный курс нынешнего российского руководства», — написал он.