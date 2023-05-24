Стая голубей с «ветвями мира». Спецпосланники четырех «миротворческих» инициатив прокладывают путь в Украину: что скрывает каждая из них 24 мая, 09:24 Сюжет Президент Бразилии Луис Инасиу «Лула» да Силва декларирует желание принести мир в Украину, однако для этого предлагает «перестать стрелять» (Фото:REUTERS/Adriano Machado)

Хотя президент Украины Владимир Зеленский еще осенью прошлого года предложил миру украинскую «формулу мира» из 10 пунктов, весной 2023-го появились по меньшей мере четыре заметных "миротворческих" инициативы от Китая, Бразилии, Ватикана и стран Африки.

NV напоминает об общей позиции Украины относительно этих планов и подробнее рассказывает, что известно о каждом из них.

Парад посредников: как Украина реагирует на «альтернативные» формулы мира

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Президент Украины Владимир Зеленский и представители его Офиса неоднократно подчеркивали, что Киев благодарен всем странами за попытки мирных инициатив, однако будет настаивать на реализации собственной формулы мира. Речь идет о плане из 10 пунктов, который Зеленский впервые представил в ноябре 2022 года в онлайн-речи на саммите G20 на Бали.

Поэтому хотя Украина готова выслушать все формулы мира, которые предлагают другие государства, основой должна стать лишь украинская, отметил в недавнем интервью Радио Свобода заместитель председателя ОП Игорь Жовква. По его словам, позиции других государств также будут учитываться, если они будут приемлемыми для Украины.

«Не может быть „бразильского плана“ относительно миру в Украине, „китайского плана“, „африканского плана“, „ватиканского плана“. Поскольку война происходит на территории Украины, формула мира должна быть только украинская. Президент Украины готов выслушивать любые предложения. Эти предложения уже неоднократно звучали. Но все эти предложения, если они приемлемы для украинской стороны, прежде всего, должны войти в соответствующую основу формулы мира президента Зеленского», — подчеркнул Жовква.

Аналогичную позицию после недавнего визита в Италию и встречи с Папой Римским высказывал и сам Владимир Зеленский. «Для меня было честью встретиться с Его Святейшеством, но он знает мою позицию. Война идет в Украине, и мирный план должен быть украинским. Мы очень заинтересованы в том, чтобы Ватикан поддержал нашу формулу мира», — подчеркнул президент Украины.

В то же время Зеленский неоднократно подчеркивал, что вести переговоры с диктатором Владимиром Путиным сейчас невозможно: «На сегодняшний день он террорист, который еще и не держит слова», — подчеркнул Зеленский.

Тем временем опытные дипломаты отмечают риски инициатив, которые везут в Украину «спецпосланники» нескольких стран мира. «У всех этих мирных инициатив есть на самом деле один общий знаменатель — это Российская Федерация, — поделился своим мнением в интервью NV бывший глава МИД Украины Владимир Огрызко, — Не думаю, что здесь надо этому удивляться. Просто наступил тот момент, когда Россия, чувствуя, что дальше будет хуже и очень, сейчас пытается активировать тему об этих мирных переговорах — „все ради мира“. И продвигает этот тезис через своих союзников и партнеров».

Огрызко напомнил, что именно такими партнерами для РФ являются и Бразилия, и Южная Африка, «и, к сожалению, таковым является и Папа Римский». NV рассказывает, что именно они предлагают Украине.

Страны Африки

Кто и что предлагает:

16 мая президент Южно-Африканской Республики (ЮАР) Сирил Рамафоса заявил, что провел переговоры с Владимиром Зеленским и российским диктатором Владимиром Путиным, по итогам которых оба они согласились принять группу африканских лидеров для обсуждения потенциального «мирного плана».

Кроме ЮАР, к инициаторам такого плана среди стран Африки примкнули руководители Египта, Сенегала, Уганды, Республики Конго и Замбии. Как ожидается, в ближайшие недели (ориентировочно в начале июня) лидеры этих африканских стран должны посетить Украину и РФ.

По информации Reuters, план предусматривает начало «переговоров» с Россией, даже если российские оккупационные войска не покинут суверенную территорию Украины. «Прежде всего прекращение боевых действий, затем — основа для прочного мира», — объяснил базовую идею плана агентству Reuters пресс-секретарь президента ЮАР Винсент Магвенья.

Преимущества и интерес Украины:

В Офисе президента подтвердили, что Владимир Зеленский приветствовал «мирную инициативу» африканских стран, готов принять высоких гостей и выслушать их предложения. В такой встрече он видит возможность разъяснить украинскую формулу мира и пригласить страны Африки присоединиться к ее реализации.

На фоне российского вторжения Украина также прилагает значительные усилия, чтобы расширить отношения со странами Африки и противостоять влиянию РФ в этом регионе. 22 мая 2023 года министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба начал уже второе за год турне по странам Африки визитом в Марокко. В октябре 2022-го Кулеба посетил Сенегал, Кот-д'Ивуар, Гану и Кению, а сейчас намерен побывать в государствах во всех частях континента — от севера до юга. Украина озвучивает три ключевые цели в сотрудничестве с государствами Африки:

привлечь как можно больше африканских стран к реализации украинской « формулы мира»;

формулы мира»; заручиться поддержкой бесперебойного экспорта украинских зерновых в рамках Черноморской зерновой инициативы и программы Зерно из Украины

создать новые возможности для украинского бизнеса.

Недостатки и подводные камни:



Сомнения в искренности позиции ЮАР ранее возникли из-за информации США о вероятных поставках Южной Африкой оружия России. Власти ЮАР это отрицают и заявили, что проведут расследование. Зеленский предостерег страну от поставок оружия стране-агрессору.

К тому же немало вопросов вызывает позиция ЮАР относительно очевидного нежелания арестовывать Владимира Путина, если тот посетит саммит БРИКС летом 2023 года.

Кроме того, в течение года российского вторжения Россия в значительной степени усилила свое влияние на страны Африки. Ее пропагандистские нарративы охватили СМИ и соцсети многих африканских стран, прославляя Владимира Путина и агрессию России против Украины. А в новой внешнеполитической концепции России уделено значительно больше внимания именно Африке. Кремль теперь называет ее «самобытным и влиятельным центром мирового развития», которому якобы угрожает «неоколониальная политика» Запада, что также указывает на желание Москвы использовать африканские страны в своих интересах.

Бразилия

Кто и что предлагает

10 мая президент Бразилии Луис Инасиу «Лула» да Силва в очередной раз заявил, что якобы хочет помочь Украине и России найти «золотую середину» в переговорах по вопросу окончания войны. «Я думаю что это возможно. Если бы я считал, что это невозможно, я бы не участвовал в этом», — заявил бразильский политик.

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Еще до этого он неоднократно призывал к переговорам между Украиной и РФ, не прибегая к прямому осуждению действий России и не вводя санкции против нее. «Ошибка произошла, война началась. Сейчас бесполезно продолжать говорить, кто прав, а кто виноват, надо, чтобы война прекратилась», — заявлял да Силва в апреле, добавив, что, обсуждать «сведение счетов» стороны якобы могут «лишь тогда, когда они перестанут стрелять». При этом он считает, что вопрос о «принадлежности» Крыма нужно решать только Украине и РФ. Приемлемым бразильский президент считает только один путь — «остановиться и договориться».

11 мая Киев посетил Селсо Аморим, специальный помощник президента Бразилии по международным вопросам, который до этого побывал в Москве.

Преимущества и интерес Украины

Бразилия вместе с Чили, Нигерией и Казахстаном входит в перечень четырех влиятельных мировых держав, власти которых Евросоюз пытается убедить изолировать Россию, вооружать Украину и сдерживать Китай, сообщил недавно журнал Politico.

Украина также воспользовалась недавним визитом представителя да Силвы в Киев, чтобы озвучить свое видение того, как Бразилия может помочь вызовам, которые стоят перед Украиной из-за вторжения РФ:

присоединиться к украинской формуле мира, направленной на прекращение войны и преодоление последствий, которые спровоцировала российская агрессия;

осудить гражданский террор России, в частности недавние ракетные атаки России на гражданскую инфраструктуру и украинских граждан;

способствовать возвращению украинских детей, незаконно депортированных с временно оккупированных территорий Украины в Россию;

способствовать приглашению Украины к участию в нынешнем саммите Сообщества государств Латинской Америки и Карибского бассейна ( CELAC) и ЕС, который состоится в июле в Брюсселе;

CELAC) и ЕС, который состоится в июле в Брюсселе; организовать визит президента Бразилии в Украину в удобное время.

Руководитель Офиса президента Андрей Ермак также передал посланнику да Силвы «надежду на дальнейшую взвешенную позицию Бразилии» и лично ее президента относительно российской вооруженной агрессии РФ.

Недостатки и подводные камни

До сих пор президент Бразилии в своих публичных заявлениях и действиях мало напоминал человека, искренне заинтересованного в поиске справедливого наказания для России после всех ее преступлений в Украине.



В частности, он повторял тезисы российской пропаганды о том, что Вашингтон якобы разжигает войну в Украине, а также, по оценке МИД Украины, исповедовал "подход, согласно которому жертва и агрессор ставятся на одинаковые чаши весов, а страны, которые помогают Украине защититься от смертоносной агрессии, обвиняются в поощрении войны". Такой подход лидера Бразилии раскритиковал даже главный дипломат ЕС Жозеп Боерель. «Для честных мирных усилий следует говорить с Киевом. Нужно поехать туда, увидеть последствия агрессии собственными глазами и глаза тех, кого бомбили», — призвал Боррель бразильского лидера.

Нежелание да Силвы поддержать Украину в войне с РФ стало очевидным во время недавней встречи лидеров Большой семерки в Японии. Для бразильского президента необъявленное заранее появление Владимира Зеленского на саммите G7 стало неожиданностью. Да Силва старательно избегал любых контактов с президентом Украины и не нашел времени для встречи с ним, сославшись на «плотный график».

Китай

Кто и что предлагает

Инициатива Пекина привлекла больше всего мирового внимания и изложена наиболее подробно. Еще в феврале 2023 года, в годовщину вторжения РФ, Пекин обнародовал собственное видение «мирного плана» — «документ с позицией» относительно полномасштабной войны РФ против Украины. Он состоит из 12 пунктов и призывает к прекращению огня и к переговорам, однако не к выводу российских войск из Украины. В то же время первый же пункт призывает уважать «суверенитет всех стран», поддерживать их «независимость и территориальную целостность» в соответствии с уставом ООН.

Через месяц после обнародования плана лидер КНР Си Цзиньпин посетил Москву, а через два месяца, в конце апреля — впервые с начала вторжения позвонил президенту Украины Владимиру Зеленскому. Именно в этом разговоре было решено, что Китай направит в Украину специального представителя правительства КНР по делам Евразии, который также посетит во время европейского турне Россию, Польшу, Францию и Германию. Посланником стал бывший посол КНР в России Ли Хуэй, он побывал в Киеве 17−18 мая, Украина подтвердила его встречу с главой МИД Украины Дмитрием Кулебой, главой ОП Андреем Ермаком и рядом других чиновников, китайская сторона заявила также о встрече с Владимиром Зеленским.

Вот основные тезисы Пекина, которые привез Ли Хуэй в Киев, называя войну РФ против Украины «украинским кризисом»:

« панацеи для разрешения кризиса нет»,

панацеи для разрешения кризиса нет», « все стороны должны начать с себя, накопить взаимное доверие, создать условия для прекращения войны и мирных переговоров»

все стороны должны начать с себя, накопить взаимное доверие, создать условия для прекращения войны и мирных переговоров» Китай готов помочь международному сообществу в формировании « наибольшего общего знаменателя для решения украинского кризиса и прилагать собственные усилия, чтобы остановить войну, прекратить огонь и как можно скорее восстановить мир»,

наибольшего общего знаменателя для решения украинского кризиса и прилагать собственные усилия, чтобы остановить войну, прекратить огонь и как можно скорее восстановить мир», основой этого процесса КНР видит свой документ из 12 пунктов (Позиция Китая по политическому решению украинского кризиса).

В то же время Украина в коммуникациях с Китаем подчеркивает следующие позиции:

мир за счет территориальных уступок невозможен (Зеленский заявил об этом лично Си Цзиньпину);

(Зеленский заявил об этом лично Си Цзиньпину); принципы восстановления устойчивого и справедливого мира должны базироваться на основе уважения суверенитета и территориальной целостности Украины в ее международно признанных границах;

Украина не приемлет никаких предложений, которые бы предусматривали потерю территорий или замораживание войны;

Киев заинтересован в том, чтобы Китай был привлечен к реализации украинской формулы мира.



Преимущества и интерес Украины

Текущие попытки Китая стать активным участником «миротворческого» процесса имеют несколько положительных сторон для Украины, которые подчеркивают мировые аналитики, СМИ и даже союзники Киева:

Лидеры ЕС убеждены, что Китай способен повлиять на Россию и заставить ее вывести войска из Украины и прекратить войну. Жозеп Боррель даже дал понять, что если Пекин не приложит для этого соответствующих усилий, «отношения Европейского Союза и Китая не будут развиваться нормально».

США считают важным и позитивным визит спецпосланника КНР в Киев, поскольку « Китаю важно услышать напрямую от наших украинских партнеров, почему необходимо уважать беспокойство Украины в плане безопасности, а также ее суверенитет и территориальную целостность».

Китаю важно услышать напрямую от наших украинских партнеров, почему необходимо уважать беспокойство Украины в плане безопасности, а также ее суверенитет и территориальную целостность». «Дипломатической победой» Украины, по оценке The Washington Post, стал звонок Си Цзиньпна Владимиру Зеленскому, особенно почти сразу после скандальных заявлений посла КНР во Франции, в котором тот попытался подвергнуть сомнению государственность постсоветских стран, восстановивших свою независимость после распада СССР.

Украине удалось провести в коммуникациях с Китаем « четкие красные линии», в частности предостеречь Пекин от вмешательства в войну на стороне РФ, считает украинский политолог Николай Давидюк.

четкие красные линии», в частности предостеречь Пекин от вмешательства в войну на стороне РФ, считает украинский политолог Николай Давидюк. Сохраняя коммуникации с Китаем, Киев проявляет мудрость и дальновидность, считает бывший госсекретарь США Генри Кисинджер, поскольку может убедить КНР в важности существования независимой и самостоятельной Украины.

Официальный Киев акцентирует на роли Китая в ядерном сдерживании России: Пекин неоднократно озвучивал завуалированные тезисы о недопустимости ядерного шантажа.

Недостатки и подводные камни



В то же время остается немало сомнений относительно настоящей мотивации и целей КНР в его «мирных» инициативах в отношении РФ и Украины.

Китай не осуждает Россию за вторжение в Украину, а войну называет « украинским кризисом». За почти полтора года большой войны Китай ни разу не голосовал за резолюции в поддержку Украины. А относительно единственного исключения, когда Пекин поддержал резолюцию на другую тему, но с жесткими в отношении РФ формулировками о ее агрессии, Пекин отдельно пояснил, что его « позиция по украинскому вопросу не изменилась» и он не одобряет определение конфликта в Украине как « агрессии со стороны РФ».

украинским кризисом». За почти полтора года большой войны Китай ни разу не голосовал за резолюции в поддержку Украины. А относительно единственного исключения, когда Пекин поддержал резолюцию на другую тему, но с жесткими в отношении РФ формулировками о ее агрессии, Пекин отдельно пояснил, что его позиция по украинскому вопросу не изменилась» и он не одобряет определение конфликта в Украине как агрессии со стороны РФ». В Евросоюзе подозревают, что на самом деле амбиции Пекина « явно направлены на создание нового мирового порядка с Китаем в центре». «Поражение России в Украине не сорвет траекторию Китая. Китай сможет извлечь из этого геополитическое преимущество», — говорится в закрытом письме главного дипломата ЕС Жозепа Борреля, адресованном странам ЕС.

явно направлены на создание нового мирового порядка с Китаем в центре». «Поражение России в Украине не сорвет траекторию Китая. Китай сможет извлечь из этого геополитическое преимущество», — говорится в закрытом письме главного дипломата ЕС Жозепа Борреля, адресованном странам ЕС. В «миротворческой» инициативе Китай ведет игру в собственных интересах, считает бывший глава МИД Павел Климкин. «Китайцы хотят сделать так, чтобы все увидели: без них любое продвижение усилий в направлении деэскалации невозможно, — пояснил Климкин, — Также они хотят показать, что с Китаем все готовы говорить — и мы, и Запад, и Россия; и больше таких сторон в мире нет».

Политолог Николай Давидюк отмечает, что « мирный план» Китая фактически был разработан совместно с Путиным, а посланник КНР ищет возможности его воплощения. «На самом деле это российский Минск-3, просто написанный на китайском языке и представленный в Пекине. Как раз задача спецпредставителя — искать моменты, где можно его продавливать, где можно его завязывать за украинские обстоятельства. И пытаться воспользоваться ситуацией на поле боя, чтобы установить их план как основной. Для Украины это опасно», — объясняет Давидюк.



Ватикан

Кто и что предлагает

30 апреля Папа Римский Франциск впервые заявил журналистам, что Ватикан участвует в определенной необъявленной «миссии» в попытке положить конец войне в Украине. «Эта миссия пока продолжается, но она еще не публична», — заявил понтифик. Впоследствии выяснилось, что Ватикан надеется отправить в Киев и Москву двух своих посланников для обсуждения возможности «начала переговоров о перемирии». Ими должны стать:

в Киеве — кардинал Маттео Дзуппи ( архиепископ Болоньи с 2015 года, с мая 2022 года также является президентом Епископской конференции Италии; сторонник диалога Католической церкви с ЛГБТ-верующими, именно он в январе 2022 года возглавил в Риме государственные похороны Давида Сассоли, бывшего президента Европейского парламента);

архиепископ Болоньи с 2015 года, с мая 2022 года также является президентом Епископской конференции Италии; сторонник диалога Католической церкви с ЛГБТ-верующими, именно он в январе 2022 года возглавил в Риме государственные похороны Давида Сассоли, бывшего президента Европейского парламента); в Москве — архиепископ Клаудио Гуджеротти, который хорошо знаком со странами Восточной Европы ( в 2015—2020 был постоянным дипломатическим представителем Папы Римского в Украине — апостольским нунцием; с 2022 года является префектом Дикастерии Восточных церквей — то есть ответственным за контакты Ватикана с церквями византийского, сирийского, армянского, халдейского и коптского обрядов, которые находятся в единстве с Ватиканом).

Когда именно они посетят столицы России и Украины и что именно будут предлагать, пока неизвестно. Франциск надеется на встречу своих посланников с российским диктатором Владимиром Путиным и президентом Украины Владимиром Зеленским соответственно. По данным католического портала Il sismografo, предварительно возможность таких встреч уже согласована.

Представитель Ватикана Маттео Бруни 20 мая подтвердил, что именно кардинал Маттео Дзуппи возглавит миссию по «уменьшению напряженности в конфликте в Украине, надеясь, что это может открыть путь к миру, от чего никогда не отказывались святой отец».

Преимущества и интерес Украины

С начала полномасштабного вторжения России Украина действительно пыталась привлечь Ватикан на помощь в борьбе с агрессией РФ.



Еще весной 2022 года Владимир Зеленский рассказывал, что украинская власть обращалась к Святому Престолу с просьбой помочь организовать гуманитарные коридоры для эвакуации гражданского населения из Мариуполя. Киев также надеялся на визит понтифика. «Я очень бы хотел, чтобы он приехал, с самого начала. Чтобы он поддержал наших людей на востоке государства», — подчеркивал Зеленский год назад, хотя папа в Украину так и не приехал. За это время Зеленский трижды общался с Франциском по телефону, а 13 мая 2023 года лично встретился с ним в Риме. Именно во время этой встречи Зеленский озвучил приоритеты, которых сейчас ожидает от Папы римского — очевидно, единственно приемлемые для Украины в процессе «миротворческой миссии» Святого Престола:

возвращение десятков тысяч депортированных детей в Украину;

осуждение российских преступлений в Украине, «поскольку не может быть равенства между жертвой и агрессором»;

использование украинской формулы мира « как единственного действенного алгоритма достижения справедливого мира « (Зеленский предложил Папе Римскому присоединиться к ее реализации).



Недостатки и подводные камни



Наиболее неприемлемыми для Украины являются нежелание Ватикана открыто осудить Россию и регулярные попытки понтифика говорить о развязанной ею войне так, будто от нее одинаково страдают украинский и российский народы. Поэтому если «миротворческая» миссия Ватикана будет организована именно в таком ключе, Украина будет считать это «посредничеством в пользу агрессора», дал понять советник ОП Михаил Подоляк.



«Ватикан — это прежде всего о морали. Когда агрессора называешь агрессором. Когда жестко и прямо осуждаешь массовые преступления. Когда открыто принимаешь сторону страны, которую неспровоцированно убивают и разрушают. Когда лично встаешь на защиту тех, кто является безусловной жертвой российской агрессии. Когда зло, которым является Россия, именуется злом. Только так рождается святая Справедливость. Потому что это не о каком-то „посредничестве в пользу агрессора“, а о настоящем мире и настоящем наказании для зла», — еще раз подчеркнул Подоляк приоритеты Украины.

Бывший посол Украины в Италии Евгений Перелыгин (2012−2020) в интервью Радио NV предупредил, что главной целью миссии Ватикана может быть попытка договориться об иллюзорном мире без учета интересов Украины. «Папа Римский ставит целью заключение мирного договора при любых условиях, что не подходит нашему государству. Я думаю, он и дальше будет играть роль миротворца „за мир при любых условиях“», — считает Перелыгин.



Политолог Владимир Фесенко напомнил, что в Украине понтифика ждут миллионы прихожан, однако он так и не смог приехать. А намерения достичь мира высказывались со стороны Папы Римского и в прошлом году. «Никаких последствий мы не увидели», — подчеркнул Фесенко.

Андрей Юраш, посол Украины в Ватикане, в интервью Радио NV также подтвердил, что Франциск питает высокий уровень доверие к российскому послу в Ватикане Александру Авдееву, который работает там уже более 10 лет — фактически все время каденции действующего Папы Римского. «Они начинали почти вместе. <...> То есть фактически они, условно говоря, ровесники и близкие друзья еще с тех давних времен 2013 года, когда оба появились. Один сюда приехал из Аргентины, второй сюда приехал из России», — напомнил Юраш, отметив, что именно Авдеев пытается склонять понтифика к «абстрактным универсальным моделям» мирного урегулирования, которые не учитывают конкретные преступления РФ в Украине и их масштаб.