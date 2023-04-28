«Не хочу воевать». Лукашенко открестился от своих слов о «подготовке нападения» на Беларусь 28 апреля, 21:24 Александр Лукашенко (Фото:BelTA/Handout via REUTERS)

Беларусский диктатор и приспешник главы кремлевского режима Путина Александр Лукашенко в пятницу, 28 апреля, заявил, что на Беларусь «никто не собирается нападать». Об этом сообщает государственное пропагандистское агентство БелТА.

Лукашенко, который регулярно распространяет фейки о якобы «угрозе» со стороны Украины, Польши и Запада и поддерживает полномасштабную российскую агрессию, заявил, что «не хочет воевать» и «посылать куда-то на фронт» беларусов.



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«Но я больше вас понимаю, чтобы мы не втянулись в эту широкомасштабную бойню. Опыт ее мы используем, изучаем. Смотрим, чтобы наша армия была сильнее. Поэтому вы не волнуйтесь. Я больше вас не хочу воевать. У меня тоже есть дети. И вы все мои дети. Я не хочу, чтобы мне пришлось вас посылать куда-то на фронт. Поэтому успокойтесь, работайте спокойно… Никто на нас нападать не собирается. В том числе украинцы», — сказал самопровозглашенный «президент» во время поездки в Гомельскую область.

Режим Лукашенко поддерживает Россию в полномасштабной войне против Украины. Российские оккупационные войска и танки наступали на север Украины с территории Беларуси. Там размещены установки, из которых по городам Украины запускают ракеты. Россия использует для своей полномасштабной агрессии аэродромы и воздушное пространство Беларуси, беларусскую инфраструктуру и больницы, перевозит по беларусской территории свое оружие и технику.