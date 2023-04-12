«Готов сделать из Беларуси прокладку». Как Лукашенко разрушил тихую жизнь своего «режима-колхоза» — интервью с экспертом 12 апреля, 15:28 NV Премиум Диктаторы Александр Лукашенко и Владимир Путин во время встречи в Кремле, 6 апреля 2023 года (Фото:Sputnik/Mikhail Klimentyev/Kremlin via REUTERS)

Александр Леонов, исполнительный директор Центра прикладных исследований «Пента», в интервью Radio NV рассказал, как белорусский диктатор Александр Лукашенко превращает свое государство из «тихого колхоза» в «прокладку России».

— В Минске Шойгу с Лукашенко говорят о, внимание, гарантиях безопасности Беларуси. Этот разговор — это в контексте обещаний разместить тактическое ядерное оружие на территории Республики Беларусь?

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— Я думаю, в том числе. Поскольку сам функционал министра обороны предусматривает как раз решение технических моментов. Но, я думаю, что там идет речь в том числе и о форме для агрессоров. Речь идет о том, что еще Беларусь может предоставить по технике для россиян. И, собственно говоря, каким образом еще может предоставить полигоны для обучения российских мобилизованных, потому что это не секрет, что российские мобилизованные учатся в Беларуси и их обучают белорусские офицеры.