Лукашенко испугался усиления армии Польши: придумал «вторжение и уничтожение» Беларуси 31 марта, 12:00 Александр Лукашенко (Фото:Iran’s President Website/WANA (West Asia News Agency)/Handout via REUTERS)

Диктатор Александр Лукашенко заявил, что Польша перевооружает свою армию «усиленными темпами» и якобы готовит «вторжение для уничтожения» Беларуси.

Об этом он сказал, выступая с посланием в пятницу, 31 марта, сообщает пропагандистское агентство Белта.

Лукашенко вспомнил, что в скоро Варшава получит сотни единиц техники — американские танки Abrams, РСЗО HIMARS, танки K2 Black Panther и гаубицы от Южной Кореи — а также планирует увеличить численность армии до 300 тысяч.

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Диктатор боится, что Польша станет лидером среди стран НАТО в Европе, повторил пропаганду о «сознательных действиях американцев» и увидел «подготовку к вторжению».

«Они готовятся вторгнуться на территорию Беларуси для уничтожения нашей страны. Делают из наших беглых боевиков, а по простому — бандитов, которых не жалко», — заявил Лукашенко.

Ранее министр обороны Польши Мариуш Блащак, сказал что Варшава развернет HIMARS на границе с Калининградской областью и призвал добровольцев присоединяться к армии.