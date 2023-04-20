«Лукашенко опушилили». Белорусский узурпатор де-юре признает оккупированные украинские территории частью РФ — Латушко

20 апреля, 17:20
NV Премиум
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Узурпатор Лукашенко и террорист Пушилин (Фото:t.me/s/pul1)

Узурпатор Лукашенко и террорист Пушилин (Фото:t.me/s/pul1)

Заместитель руководителя Объединенного переходного кабинета Беларуси, руководитель Народного антикризисного управления Павел Латушко в эфире Radio NV высказался по поводу встречи белорусского диктатора Александра Лукашенко с главарем террористической организации «ДНР» Денисом Пушилиным.

«У нас есть такое выражение — Лукашенко „опушилили“. Встреча с Пушилиным означает, что его окончательно „опушилили“. Давайте вспомним, что в прошлом году Пушилин приезжал в Беларусь. Тогда Лукашенко с ним не встретился, попытался посопротивляться. <...> Сейчас же ему этого не удалось сделать и он принял Пушилина у себя», — отметил Латушко.

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Таким образом, считает политик, белорусский узурпатор выполнил волю Кремля:

«Лукашенко является сиамским близнецом [российского диктатора] Путина. Он выполнять будет то, что необходимо для Кремля, для реализации тех идеологических, военно-политических целей, которые ставит перед ним Путин».

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При этом, добавил он, не именно эта встреча стала признанием Лукашенко оккупированных украинских территорий российскими.

«Никакого акта признания со стороны Лукашенко не стоит и ждать. С точки зрения международного права это нонсенс. <...> Все необходимые действия он уже осуществил. Важно это политикам и в Киеве понимать. Осуществляются торгово-экономическое сотрудничество. Осуществляется политически-региональное сотрудничество, как с регионами РФ. <...> Он де-факто начинает с ними работать, а значит признает де-юре это как часть РФ», — пояснил Латушко.

https://www.youtube.com/watch?v=1oESh7vQIHc
Редактор: Юлия Козина

Теги:   Россия Владимир Путин ДНР Российская агрессия Беларусь Александр Лукашенко Денис Пушилин ЛДНР Оккупированные территории Радио NV Павел Латушко Временно оккупированные территории

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