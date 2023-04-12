Беларусь для Лукашенко — пройденный этап. Что на самом деле нужно диктатору 12 апреля, 16:55 NV Премиум

Минск для Лукашенко — провинция, пройденный этап. Белорусов он уже пережил

Визит Шойгу перед началом полномасштабной войны в Белоруссию был очень тревожным. Тогда уже чувствовалось, что что-то готовится, делается за спинами. Тогда они говорили, что нужно больше российских Искандеров, самолетов на территории Беларуси. И тогда Лукашенко тоже просил Шойгу помочь — «дайте нам больше оружия». И сейчас снова эта риторика повторяется. Я думаю, что разговор касался в основном размещения ядерного оружия и строительства складов для ядерного оружия, прежде всего.

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Но также для Лукашенко важно продемонстрировать свою лояльность. Ему кажется, что Шойгу близок к Путину. И, убеждая Шойгу в своей лояльности, он убеждает Путина, что стоит инвестировать в Лукашенко. Хотя думаю, что у Лукашенко серьезного политического влияния, власти и контроля над Беларусью уже нет.

«Защищать Беларусь, как свою территорию». Эти слова Лукашенко нужно расценивать как политический прагматизм, подлизывание России: «Я здесь единственный ваш верный союзник, Тихановская хочет увести Беларусь на Запад, в Европу или посылает добровольцев воевать за Украину, а я здесь защищаю российские ценности». Он таким образом показывает свой уникальный статус, чтобы, не дай Бог для него, Путин не решил его заменить на кого-то другого.

Также это может быть оправдание пребывания российских войск на белорусской территории. Мол: «Прибывающие русские войска не потому, что Путин мне так сказал. Это не потому, что Путин мне приказал, а потому, что я попросил». Таким образом, Лукашенко себе создает ореол, иллюзию субъектности.

Сейчас в обществе крепкий консенсус по поводу неучастия Беларуси в войне

Лукашенко постепенно готовит военных к войне, но эта армия точно не способна воевать (не готова и не хочет) против Украины. Все эти учения, которые отрабатывают последний год, в большинстве своем направлены на защиту от внешней атаки. Вся пропаганда повторяет: «Вот-вот Польша, Литва, Украина нападут на нашу несчастную Беларусь, и потому мы проводим учебу, поэтому мы просим россиян приехать и нам помочь, потому что готовится нападение».

Но в самой армии достаточно пробелорусские настроения. Нет желания воевать за Россию.

В начале войны был хаос и войско не очень понимало, что происходит. Тогда введение белорусских войск было возможно. Сейчас в обществе такой крепкий консенсус по поводу неучастия Беларуси в войне, что сейчас даже если будет приказ, то никто его не будет выполнять. Я сейчас оптимистичнее смотрю на все эти дела.

Я вижу, как военные реагируют на размещение ядерного оружия. Они все в шоке. Это явилось сюрпризом для большинства.

Сейчас стало меньше общих учений с россиянами. Белорусские войска проводят свои учения, а российские мобилизованные в отдельных казармах держатся. И это тоже хороший признак неучастия. Но это не гарантирует неповторения очередной атаки российскими войсками с белорусской территории. Такая угроза будет постоянно, пока войска у нас на земле.

Спикер диктатора Песков сказал, что Лукашенко посещал кремлевскую квартиру Путина во время визита в Москву. Я сам был очень потрясен этим. Показывалось, что только эксклюзивные гости имеют право попасть в эксклюзивную квартиру. Думаю, что Путин хотел продемонстрировать Лукашенко свою поддержку, чтобы Лукашенко был верен до конца. А Лукашенко хотел продемонстрировать своим поклонникам, что Путин стоит за ним. Они просто воспользовались этим как пиар-шагом, пиар-жестом.

Но в целом их отношения нуждаются в детальном анализе психиатра, вероятнее, чем психотерапевта. Потому что они, мы знаем, ненавидят друг друга, терпеть не могут друг друга уже много лет. Но сейчас у них симбиотические отношения. Они питаются друг другом, нужны друг другу, как никогда раньше.

И сейчас эти визиты, например, для них часть этой военной кампании. Это как альянс, ось зла, Муссолини и Гитлер. Может быть, Лукашенко претендует на роль Муссолини. И они в такую играют — частные визиты, когда нужно порыбачить, покупаться вместе, а в рабочее время — стрелять в украинцев. Они считают это нормальным.

Думаю, что Лукашенко мечтает об этом — достать в Кремле какую-то квартирку и из нее управлять миром. Таким же маленьким наполеончикам нужно находиться в столице. Лукашенко ментально считает Советский Союз своим государством, а Москву — своей столицей. Не Минск. Минск для него — провинция, пройденный этап. Белорусов он уже пережил.

Конечно, он бы этого хотел. Но не думаю, что в Кремле хотели бы этого безумца иметь соседом, поэтому его никто не пустит.

Лукашенко прямо сейчас некуда ехать. Теперь у него кто друзья? Зимбабве. Он поехал в Зимбабве, супруга президента Зимбабве приехала в Минск на днях. Поехал по региональным российским чиновникам. В Арабские Эмираты поехал — деньги положить. Деньги ему сейчас нужны как воздух.

Но они придумали с Путиным интересную схему. Путин просто не будет просить Лукашенко возвращать одни кредиты. И это сразу снимает большую нагрузку с белорусской экономики. До 2033 года Лукашенко может не возвращать кредиты. Брать их и не возвращать. И это, возможно, также причина того, как Лукашенко удалось удержаться под санкциями в 2022 году.

Полную версию интервью с Франаком Вячоркой слушайте на Радио NV: