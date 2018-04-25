Оппозиция выдвинула в премьеры лидера протестов в Армении

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Никол Пашинян может стать премьером Армении

Никол Пашинян может стать премьером Армении

Лидера оппозиционных протестов в Армении Никола Пашиняна выдвинули на пост премьер-министра страны.

Как сообщает Радио Свобода, его кандидатуру выдвинули от оппозиционной парламентской фракции Елк.

Пашинян может стать премьер-министром Армении, если за него проголосуют 53 из 105 депутатов парламента. Сейчас в партии Елк - девять депутатов, в другой оппозиционной партии Царукян - 31 голос.

Напомним, что партия Армянская Революционная Федерация Дашнакцутюн объявила о выходе из коалиционного соглашения с правящей Республиканской партией Армении на фоне антиправительственных протестов в Ереване.

23 апреля после 11 дней акций протеста премьер-министр и экс-президент Серж Саргсян объявил о своей отставке.

Временно исполняющим обязанности премьера был назначен Карен Карапетян, соратник Саргсяна из правящей Республиканской партии Армении.

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Несмотря на отставку, лидер оппозиционного движения Армении Никол Пашинян заявил, что правящая РПА хочет "воспользоваться отставкой Сержа Саргсяна и сохранить власть", и призвал к новым акциям протеста.

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