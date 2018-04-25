Протесты в Армении: одна из партий вышла из правящей коалиции

Протесты в Армении привели к политическому кризису

Партия Армянская Революционная Федерация Дашнакцутюн объявила о выходе из коалиционного соглашения с правящей Республиканской партией Армении.

Как передает NEWS.am, руководство партии объяснило свое решение напряжением из-за народного движения в Армении.

"Уверены, что сложившаяся ситуация должна быть разрешена исключительно в рамках Конституции и законов. Учитывая сложившуюся ситуацию, заявляем о прекращении нашего участия в политической коалиции", - говорится в заявлении партии.

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АРФД добавила, что выходом из сложившейся ситуации является избрание парламентом премьер-министра, который бы пользовался доверием народа.

Напомним, что 23 апреля после 11 дней акций протеста премьер-министр и экс-президент Серж Саргсян объявил о своей отставке.

Временно исполняющим обязанности премьера был назначен Карен Карапетян, соратник Саргсяна по правящей Республиканской партии Армении.

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Несмотря на отставку, лидер оппозиционного движения Армении Никол Пашинян заявил, что правящая РПА хочет "воспользоваться отставкой Сержа Саргсяна и сохранить власть", и призвал к новым акциям протеста.