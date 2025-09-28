ФСБ обвиняет в теракте российских водителей, которые перевозили дроны для операции Паутина, СМИ узнали детали

Одна из фур в Иркутской области РФ, с которой взлетели украинские беспилотники, отправляясь поражать сибирский аэродром Белая (Фото: Social Media/via REUTERS)

В России под арестом находятся четыре дальнобойщика, перевозившие «домики», в которых были спрятаны дроны для операции Службы безопасности Украины Паутина . Российское издание Медиазона пишет, что их обвиняют в совершении теракта.

В июне российский Telegram-канал Astra написал о задержании четырех дальнобойщиков. Ими оказались 47-летний Сергей Канурин, 56-летний Михаил Рюмин, 56-летний Александр Зайцев и 61-летний Андрей Меркурьев.

Как пишет Медиазона, 1 июня примерно в 13:00 из-под крыш каркасных домиков, которые Рюмин на арендованной фуре вез из Челябинска в Ивановскую область РФ, вылетели беспилотники. Дроны атаковали аэродром в Иваново, где базировались редкие российские самолеты А-50.

Примерно в то же время начали появляться сообщения о дронах и пожарах на военных авиабазах в Мурманской, Иркутской и Рязанской областях.

Впоследствии, через несколько часов, стало известно, что на трассе возле поселка Серишево в Амурской области сгорела фура. Как писало издание Амурская правда, при ее разгрузке в полуприцепе «что-то взорвалось» и части авто разлетелись в разные стороны. Позже губернатор области Василий Орлов заявил, что во время «возгорания» прицепа пострадал водитель.

Тогда за рулем находился дальнобойщик из Челябинска Василий Пытиков, пишет Медиазона, ссылаясь на коллегу водителя Виктора.

«Он стоял, 600 километров не доезжая до Благовещенска, стоял сломанный — машина сломалась. Говорил, устроились работать нормально. „Работаем, возим вагончики“», — отметил Виктор.

Он уточнил, что под «вагончиками» подразумеваются составляющие модульных зданий.

«Я такие же возил почти восемь лет по всей стране. Если бы мне такой вагончик дали, я бы его так же загрузил и так же повез. Там даже внутрь не попадешь — у нас было все зашито. Не будешь стенки разбирать», — рассказал Виктор.

1 июня российский блогер-пропагандист опубликовал видео, на одном из которых можно увидеть, как водитель зашел в контейнер, после чего произошел взрыв.

По словам собеседника Медиазоны, Пытиков «никогда не согласился бы выйти в рейс, если бы знал, какой груз ему придется доставить».

В материале сказано, что Пытиков был знаком с другим водителем Михаилом Рюминым. Мужчины вместе устроились дальнобойщиками, поскольку «были какие-то сложности» на прошлой работе, рассказал Виктор.

По словам жены Рюмина Галины, в течение двух месяцев до первого рейса ее муж и Василий Пытиков ремонтировали выданные фуры, а работодатель платил им «частями по 50 тысяч в месяц». Несмотря на это, в дороге машина Рюмина сломалась.

Российские Telegram-каналы Baza и Mash писали, что фуры, задействованные в операции, принадлежали человеку по имени Артем Тимофеев.

Жена Рюмина рассказала, что когда машина сломалась, ее муж позвонил работодателю, чтобы тот привез деньги на ремонт, однако тот сказал, что находится в Китае и не может помочь.

Впоследствии на место происшествия приехали сотрудники ФСБ и задержали водителя. Его обвинили в теракте, совершенном с группой лиц.

В материале отмечается, что Ивановский областной суд в августе продлил арест Рюмина до конца ноября. Как утверждает его адвокат, водителю грозит от десяти лет до пожизненного заключения.

Другим задержанным водителем оказался Андрей Меркурьев из Челябинска. Его бывшая жена прямо не подтвердила арест мужа, однако рассказала, что ей «звонили из ФСБ», сообщает Медиазона.

Издание пишет, что согласно утечкам баз данных, Меркурьев родился в 1963 году в Узбекистане, у него двое детей. В 2008 году его судили за угрозу убийством и причинение телесных повреждений женщине.

Медиазона пишет, что другой задержанный, Александр Зайцев из Челябинска, несколько лет назад работал в такси и на Серовском заводе ферросплавов. Впоследствии стал предпринимателем. Его компания, которая занималась грузовыми перевозками, закрылась летом 2024 года.

Его задержали по факту совершения террористического акта. Жена Зайцева прямо не подтвердила арест мужа, однако упомянула, что он «не в СИЗО Оленегорска».

Четвертый задержанный водитель Сергей Канурин, согласно утечкам баз данных, семь лет назад работал в такси. В 1999 году его объявили в розыск за самовольное оставление воинской части в Волгограде. Также в последние годы он имел несколько долгов перед Федеральной службой судебных приставов.

Медиазона, ссылаясь на информацию, слитую из баз данных, Сергей Канурин и Александр Зайцев были знакомы: мужчины созванивались как минимум в мае 2024 года.

Спецоперация Паутина — главное

1 июня СБУ провела масштабную и уникальную операцию Паутина по уничтожению российских самолетов стратегической авиации. 2 июня Служба безопасности Украины подтвердила, что в результате одновременного поражения четырех военных аэродромов в глубоком тылу РФ был поврежден 41 самолет, среди которых — А-50, Ту-95, Ту-22 М3 и Ту-160.

Украинские дроны отработали по четырем аэродромам на территории России: Оленья в Мурманской области РФ, Белая — в Иркутской области, Дягилево — в Рязанской, Иваново — в Ивановской. Удар по авиабазе Белая стал первой украинской атакой по объектам в Сибири с начала войны России против Украины.

Источники NV в спецслужбах рассказали, что операция была сверхсложной с логистической точки зрения. Сначала СБУ переправила в Россию fpv-дроны, а затем — мобильные деревянные домики. Позже на территории РФ дроны спрятали под крыши домиков, размещенных на грузовиках. В нужный момент крыши домиков дистанционно открыли, и дроны полетели атаковать российские бомбардировщики.

Операцию готовили полтора года, ее провели после ряда массированных и жестоких российских ударов по Украине, в результате которых погибли гражданские, на фоне попытки США выступить посредниками в «мирных переговорах» между Украиной и Россией.

10 июня глава Пентагона Пит Хегсет назвал Паутину "смелой операцией" и признал, что она была проведена без консультаций с Пентагоном.