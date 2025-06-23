Малюк: Никто из участников операции Паутина не знал полного плана

Глава СБУ Василий Малюк рассказал, что во время спецоперации Паутина ни один из участников не имел полного представления о масштабе и цели задачи.

«Люди, которые делали дроны, не знали, что это под Паутину. Люди, которые делали домики, не знали, что это под самолеты. Люди, которые перевозили, также не были посвящены в детали… Каждый отвечал за свое сверхважное, отдельное направление работы», — пояснил Малюк во время встречи с журналистами.

Он также добавил, что лучшие операторы дронов из ЦСО А получили свои задачи уже непосредственно на боевом пункте — без телефонов, с персональными макетами местности и конкретной целью: каждому был назначен отдельный самолет.

Ранее аналитики сообщали, что Россия перебросила значительную часть своей стратегической авиации — Ту-160, Ту-95МС и Ту-22М3 — на аэродромы в относительно безопасном Дальнем Востоке.

Спецоперация Паутина — главное

1 июня СБУ провела масштабную и уникальную операцию Паутина по уничтожению российских самолетов стратегической авиации. 2 июня Служба безопасности Украины подтвердила, что в результате одновременного поражения четырех военных аэродромов в глубоком тылу РФ был поврежден 41 самолет, среди которых — А-50, Ту-95, Ту-22 М3 и Ту-160.

Украинские дроны отработали по четырем аэродромам на территории России: Оленья в Мурманской области РФ, аэродром Белая — в Иркутской области, Дягилево — в Рязанской, Иваново — в Ивановской. Удар по авиабазе Белая стал первой украинской атакой по объектам в Сибири с начала войны России против Украины.

Инфографика: NV

Источники NV в спецслужбах рассказали, что операция была сверхсложной с логистической точки зрения. Сначала СБУ переправила в Россию fpv-дроны, а затем — мобильные деревянные домики. Позже на территории РФ дроны спрятали под крыши домиков, размещенных на грузовиках. В нужный момент крыши домиков дистанционно открыли, и дроны полетели атаковать российские бомбардировщики.

Операция готовилась полтора года и была проведена после ряда массированных и жестоких российских ударов по Украине, в результате которых погибли гражданские, на фоне попытки США выступить посредниками в «мирных переговорах» между Украиной и Россией.

10 июня министр обороны США Пит Хегсет назвал Паутину «смелой операцией» и признал, что она была проведена без консультаций с Пентагоном.