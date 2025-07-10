Не знал, что в машине. В России обвинили в «теракте» водителя фуры, который перевозил дроны для операции Паутина

Жителя российского Челябинска Михаила Рюмина, который перевез в Ивановскую область дроны для операции Службы безопасности Украины Паутина , арестовали по делу о теракте. Об этом в четверг, 10 июля, сообщает Медиазона .

В частности, об этом российское издание узнало из апелляционного постановления, опубликованного на сайте российского суда 26 июня. В нем также говорится о том, что Рюмин «длительное время работает водителем», его арестовал Октябрьский районный суд Иваново 2 июня.

Реклама

Рюмин — водитель фуры, с которой 1 июня в рамках спецоперации Паутина были запущены дроны. Это подтвердил журналистам на условиях анонимности его коллега.

Как добавило издание, незадолго до ареста мужчина сменил место работы и принял заказ на доставку составных частей каркасных домов из Челябинска в Ивановскую область. Груз он должен был везти на арендованной фуре.

По словам знакомого Рюмина, это был его первый рейс на новом месте работы, и он мог не знать о том, что в машине.

«Михаил такой совдеповской закалки… Я такие же вагончики — ну, мы так называем модульные здания — возил почти восемь лет по всей стране. Если бы мне такой вагончик дали, я бы его так же загрузил и так же повез. Там даже внутрь не попадешь — у нас было все зашито. Ты же не будешь стенки разбирать!» — рассказал коллега задержанного.

Ранее глава СБУ Василий Малюк рассказал, что во время спецоперации Паутина ни один из участников не имел полного представления о масштабе и цели задачи.

Инфографика: NV

Спецоперация Паутина — главное

1 июня СБУ провела масштабную и уникальную операцию Паутина по уничтожению российских самолетов стратегической авиации. 2 июня Служба безопасности Украины подтвердила, что в результате одновременного поражения четырех военных аэродромов в глубоком тылу РФ был поврежден 41 самолет, среди которых — А-50, Ту-95, Ту-22 М3 и Ту-160.

Украинские дроны отработали по четырем аэродромам на территории России: Оленья в Мурманской области РФ, аэродром Белая — в Иркутской области, Дягилево — в Рязанской, Иваново — в Ивановской. Удар по авиабазе Белая стал первой украинской атакой по объектам в Сибири с начала войны России против Украины.

Источники NV в спецслужбах рассказали, что операция была сверхсложной с логистической точки зрения. Сначала СБУ переправила в Россию fpv-дроны, а затем — мобильные деревянные домики. Позже на территории РФ дроны спрятали под крыши домиков, размещенных на грузовиках. В нужный момент крыши домиков дистанционно открыли, и дроны полетели атаковать российские бомбардировщики.

Операцию готовили полтора года, ее провели после ряда массированных и жестоких российских ударов по Украине, в результате которых погибли гражданские, на фоне попытки США выступить посредниками в «мирных переговорах» между Украиной и Россией.

10 июня министр обороны США Пит Хегсет назвал Паутину «смелой операцией» и признал, что она была проведена без консультаций с Пентагоном.