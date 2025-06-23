Малюк рассказал, как для операции Паутина пришлось подкупить российских таможенников

Одна из фур в Иркутской области РФ, с которой взлетали украинские беспилотники, отправляясь поражать сибирский аэродром Белая (Фото: Social Media/via REUTERS)

Глава Службы безопасности Украины Василий Малюк рассказал детали подготовки к спецоперации Паутина , в частности о создании автономных домиков для обеспечения бесперебойной работы дронов.

По его словам, это был один из ключевых технических элементов операции.

«Домик был автономный, потому что рассматривали вариант работы в условиях зимы, даже при температуре до -50°C. В нем предусмотрели систему солнечных панелей и аккумуляторы EcoFlow, которые должны были постоянно подпитывать дроны. Важно было, чтобы дрон стартовал максимально заряженным», — пояснил Малюк во время встречи с журналистами.

Он добавил, что эти домики транспортировались отдельно, а при попытке их ввоза на территорию России возникли трудности из-за санкционного статуса компонентов.

«EcoFlow, солнечные батареи — все это входит в подсанкционную группу товаров. Началась целая история. Мы были вынуждены коррумпировать российских таможенников, чтобы все это провезти», — заявил глава СБУ.

Ранее он рассказал, что во время спецоперации Паутина ни один из участников не имел полного представления о масштабе и цели задачи.

Спецоперация Паутина — главное

1 июня СБУ провела масштабную и уникальную операцию Паутина по уничтожению российских самолетов стратегической авиации. 2 июня Служба безопасности Украины подтвердила, что в результате одновременного поражения четырех военных аэродромов в глубоком тылу РФ был поврежден 41 самолет, среди которых — А-50, Ту-95, Ту-22 М3 и Ту-160.

Украинские дроны отработали по четырем аэродромам на территории России: Оленья в Мурманской области РФ, аэродром Белая — в Иркутской области, Дягилево — в Рязанской, Иваново — в Ивановской. Удар по авиабазе Белая стал первой украинской атакой по объектам в Сибири с начала войны России против Украины.

Инфографика: NV

Источники NV в спецслужбах рассказали, что операция была сверхсложной с логистической точки зрения. Сначала СБУ переправила в Россию fpv-дроны, а затем — мобильные деревянные домики. Позже на территории РФ дроны спрятали под крыши домиков, размещенных на грузовиках. В нужный момент крыши домиков дистанционно открыли, и дроны полетели атаковать российские бомбардировщики.

Операция готовилась полтора года и была проведена после ряда массированных и жестоких российских ударов по Украине, в результате которых погибли гражданские, на фоне попытки США выступить посредниками в «мирных переговорах» между Украиной и Россией.

10 июня министр обороны США Пит Хегсет назвал Паутину «смелой операцией» и признал, что она была проведена без консультаций с Пентагоном.