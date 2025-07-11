В Москве усилили проверки фур из-за угрозы повторения украинской спецоперации Паутина
Во время операции Паутина использовали дроны, разработанные СБУ (Фото: Служба безопасности Украины / Telegram)
В столице страны-агрессора Москве начали массовые проверки грузовиков из-за угрозы повторения украинской спецоперации Паутина. Об этом в пятницу, 11 июля, сообщает российское издание The Moscow Times.
По данным издания, в РФ начали массово останавливать и осматривать грузовые автомобили на подъезде к Москве. Они проверяют документы водителей, а также осматривают грузовые отсеки фур в поисках спрятанных беспилотников.
Как пишет Telegram-канал Baza, подобные досмотры проводят последние несколько дней. При этом, несмотря на более чем 30-градусную жару, российским силовикам запретили дежурить на трассах без бронежилетов.
Ранее глава СБУ Василий Малюк рассказал, что во время спецоперации Паутина ни один из участников не имел полного представления о масштабе и цели задачи.
Спецоперация Паутина — главное
1 июня СБУ провела масштабную и уникальную операцию Паутина по уничтожению российских самолетов стратегической авиации. 2 июня Служба безопасности Украины подтвердила, что в результате одновременного поражения четырех военных аэродромов в глубоком тылу РФ был поврежден 41 самолет, среди которых — А-50, Ту-95, Ту-22 М3 и Ту-160.
Украинские дроны отработали по четырем аэродромам на территории России: Оленья в Мурманской области РФ, аэродром Белая — в Иркутской области, Дягилево — в Рязанской, Иваново — в Ивановской. Удар по авиабазе Белая стал первой украинской атакой по объектам в Сибири с начала войны России против Украины.
Источники NV в спецслужбах рассказали, что операция была сверхсложной с логистической точки зрения. Сначала СБУ переправила в Россию fpv-дроны, а затем — мобильные деревянные домики. Позже на территории РФ дроны спрятали под крыши домиков, размещенных на грузовиках. В нужный момент крыши домиков дистанционно открыли, и дроны полетели атаковать российские бомбардировщики.
Операцию готовили полтора года, ее провели после ряда массированных и жестоких российских ударов по Украине, в результате которых погибли гражданские, на фоне попытки США выступить посредниками в «мирных переговорах» между Украиной и Россией.
10 июня министр обороны США Пит Хегсет назвал Паутину «смелой операцией» и признал, что она была проведена без консультаций с Пентагоном.