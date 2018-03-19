Выборы президента России: протесты украинцев против незаконного голосования в Крыму и реакция международного сообщества

Владимир Путин побеждает в первом туре выборов Президента Российской Федерации. Он получил более 76% поддержки при явке 67%, – сообщает российский ЦИК после обработки почти 100% бюллетеней.

Таким образом нынешнего российского президента поддержали 55 млн человек. Второй результат у кандидата от КПРФ Павла Грудинина – почти 12%, 5,5% набрал лидер ЛДПР Владимир Жириновский. Оппозиционного политика Ксению Собчак поддержали не более 1,5% избирателей, сообщается в сюжете Радио НВ.

Незаконное проведение выборов президента России в оккупированном Крыму

Выборы президента России в числе прочего были незаконно организованы и проведены в Крыму. Голосование на оккупированном полуострове уже не признали Франция, Германия, Норвегия, Эстония, и Польша. Соответствующие заявления опубликовали министерства иностранных дел этих государств. Президент Украины Петр Порошенко поблагодарил международных партнеров за осуждение выборов в Крыму, а также крымчан, которые не пришли на голосование. Глава государства подчеркнул, что выборы на полуострове были незаконными, а объявленная явка – завышенной.

"Результаты незаконного голосования являются ничтожными и не будут иметь никаких правовых последствий. Легитимными президентскими выборами в Крыму могут быть только выборы президента Украины. Ни зафиксированная явка, ни нарисованный результат не соответствуют реальной активности жителей полуострова. Обнародованые официальные данные являются ничем иным как фальсификацией. И, говоря известным российским фразеологизмом, это филькина грамота ", – сказал Порошенко.

В оккупированном Крыму Путина поддержали 92% процента избирателей, при явке 63%. Такие данные дает центального избирательная комиссия России.

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Зато председатель Меджлиса крымско-татарского народа Рефат Чубаров заявляет, что явка была низкой. Не только среди крымских татар, но и среди других жителей Крыма.

Координатор общественной инициативы КрымSOS Тамила Ташева рассказала Радио НВ, что цифра, которую озвучивают чиновники оккупационной власти, завышена.

"На большинстве избирательных участков в местах компактного проживания крымских татар не было действительно высокой явки. Это в том числе видно на камерах наблюдения, которые можно было посмотреть онлайн ", – сказала она.

Вы работаете в нашей школе, вы понимаете? Вы хотите что потерять работу, что ли?

По словам Ташева, незаконная власть полуострова заставляла студентов и бюджетников голосовать. В сети появился разговор учительницы русского языка Лилии Нурлаевой с местной чиновницей Еленой Братусиной. Преподавателя заставляли прийти на выборы под угрозой увольнения.

- Я еще раз вам говорю, что вы должны прийти и проголосовать. И точка.

- Я вам еще раз говорю, что я не пойду.

- Вы работаете в нашей школе, вы понимаете? Вы хотите что потерять работу, что ли?

- А почему я должна потерять работу?

- А потому что вы должны показать гражданскую позицию.

- Я показываю свою гражданскую позицию.

- Ну ладно.

Акции протеста против незаконных выборов в Крыму состоялись также в нескольких городах Украины, а в Киеве, Одессе, Львове и Харькове активисты и полиция не допустили к российским дипломатическим учреждениям лиц, желающих проголосовать.

Напомним, 23 февраля глава Министерства иностранных дел Павел Климкин сообщил, что министерство направило ноту МИД Российской Федерации по поводу выборов президента России на территории оккупированного Крыма. В этом документе говорилось о том, что, если Россия организует выборы на полуострове, Киев не допустит выборы в дипломатических представительствах России на территории Украины. В ответ уполномоченный по правам человека в России Татьяна Москалькова пообещала обратиться с жалобами в ООН, ОБСЕ и Совет Европы.

Протест под российским посольством в Киеве

В воскресенье под посольством России в Киеве провели акцию националистические организации и партии. Они выступили против российских выборов, а также устроили "коридор позора" тем, кто пришел проголосовать в дипучреждении. Подробности видел корреспондент Радио НВ Богдан Амосов:

"С самого утра часть Воздухофлотского проспекта у посольства Российской Федерации перекрыта. По периметру дежурит Нацгвардия. У забора представители националистических организаций – Национального корпуса и Правого сектора, Свободы и других. Кто-то, пытаясь согреться, зажег в металлической бочке костер. Из громкоговорителей раздаются военно-патриотические песни. Среди толпы активист, переодетый в медведя с балалайкой и еще один в ватнике и шапке-ушанке. Они открывают символический памятник российскому президенту. Это невысокая фигура с резиновой маской Путина, пиджаком большого размера, окрашенная золотой краской. На постаменте прозвище российского президента, известное из припевов фанатов Металлиста, и игрушечные солдатики.

Пожалуйста, каждый, кто проголосовал, может, пожалуйста, угоститься блинами с лопаты. Спасибо за ваш выбор

"Думаю, что эти человечки с оружием в руках – это и есть народ Путина, его соратники и его лучшие в мире сыны Отечества", – говорит один из активистов во время "открытия памятника".

Рядом националисты устроили два символических участка для голосования. Один в биотуалете. В кабинке освежитель воздуха с надписью "Новичок".

"Исполните свой гражданский долг перед Москвой. Все попадают в Москву по специально построенному трубопроводу Северный поток 228 ", – призывает активист.

Второй в палатке свободовцев:

"Пожалуйста, каждый, кто проголосовал, может, пожалуйста, угоститься блинами с лопаты. Спасибо за ваш выбор ".

Среди кандидатов в напечатанных националистами бюллетенях "старик Кабаев", "окурок бледная моль", "портфеленосец у Собчака Анатолия" и другие. Несмотря на объявление МВД, что 18 марта в посольства и консульства будут пускать только сотрудников дипучреждений, некоторые граждане России, в основном пенсионеры, все же приходят принять участие в выборах. Правоохранители их не пускают, а националисты сразу же начинают с ними спор.

– А как вы относитесь к вашему Путину-х...? – спрашивает активист.

– Путин – мировой лидер, – отвечает ему женщина.

Эта гражданка России живет в Киеве 20 лет. Утверждает, что новости узнает из газеты и интернета. Пришла голосовать.

Мой голос мало что решит, однако, по крайней мере, я показала, что я пошла на это

"Мой голос мало что решит, однако, по крайней мере, я показала, что я пошла на это", – говорит она.

Другая россиянка Наталья живет в Киеве с 1989 года.

– Сегодня голосования за Путина не будет, – заявляет ей активист.

– Ну, не будет, так не будет, – отвечает она.

– Ну, так а чего вы пришли? Мы вам вообще рекомендуем купить билет, мы вам даже поможем в Москву.

...

– Нет, мне не стыдно участвовать в выборах президента. А уж кого я буду выбирать – это мое право.

– Ну, вы же прекрасно понимаете, что президентом будет Путин.

Приходила к российскому посольству два года назад во время выборов в Госдуму. Сейчас снова здесь.

"Когда у Владимира Высоцкого спросили, есть ли у вас претензии к стране, к руководству и так далее. Он сказал – да и много, но я не буду здесь их называть. Мне понравились эти слова ", – говорит она.

Ни один, кто пришел голосовать за президента России в посольство, сделать этого не смог ", – подытожил Богдан Амосов из Службы информации Радио НВ.

Реакция мирового сообщества

Москва и Киев должны самостоятельно решить вопрос о проведении выборов российского президента в Украине и блокировании доступа на участки для голосования.

Об этом заявил пресс-секретарь Бюро по демократическим институтам и правам человека ОБСЕ Томас Раймер в комментарии изданию ТАСС. Он отметил, что голосование на выборах в другой стране регулируется двусторонними соглашениями между государствами.

Франция, Германия, Норвегия, Эстония, Польша не признали итоги голосования на выборах президента России в аннексированном Крыму. Соответствующие заявления были опубликованы на сайтах министерств иностранных дел государств, а также в Twitter ведомств.

В частности, на сайте французского МИД отмечается, что Париж продолжает настаивать на полном восстановлении территориальной целостности Украины в пределах международно признанных границ. Кроме того, власти Франции выразили обеспокоенность милитаризацией Крыма и ухудшением ситуации с правами человека, особенно в отношении крымских татар.

Эстония осуждает серьезные нарушения международного права, которые были совершены оккупационными властями после аннексии. Глава МИД Эстонии Свен Миксер отметил, что за четыре года качество жизни населения полуострова ухудшилось, а около 40 000 жителей покинули его из-за психологического и физического давления.

В свою очередь, представители украинской диаспоры устроили акцию протеста перед посольством России в Мадриде. Они пришли напомнить тем россиянам, которые планировали принять участие в выборах, что Владимир Путин несет угрозу не только Украине и странам ЕС, но и Российской Федерации. Митингующие отметили, что имперские амбиции Путина и военная агрессия негативно влияет на социальную и экономическую ситуацию в России.

"Сегодня украинцы Мадрида и не только украинцы – вместе с нами наши испанские коллеги – и мы пришли сюда из разных ассоциаций, из различных объединений, для того, чтобы показать, что мы боремся. Чтобы напомнить им второй раз, третий, десятый, сотый: Крым – это Украина ", – заявил один из митингующих.

В Болгарии также состоялся протест против российских выборов в Крыму. Несколько десятков активистов пришли к посольству России с плакатами "Остановить гибридную войну России против Болгарии!", "Нет незаконным выборам России в оккупированном ею Крыму! Крым – это Украина ".

Непризнание выборов в Крыму со стороны стран ЕС может привести к пролонгации санкций против России, а также внедрение новых санкционных мер. Об этом в интервью НВ заявил международный обозреватель Андрей Бузаров. Вместе с тем он отметил, что Запад с пониманием отнесется к блокированию избирательных участков в Украине.

Все прекрасно понимают, насколько в плохом состоянии сейчас отношения между Украиной и Россией

"Формально нарушения, действительно, есть, но политический аспект здесь – он ключевой. И в Европе все прекрасно понимают, вообще на Западе, насколько в плохом состоянии сейчас отношения между Украиной и Россией. Поэтому никто особо не отреагирует на то, что в Украине произошла такая ситуация, связанная с различными дипломатическими учреждениями и избирательными участками в них, Российской Федерации я имею в виду. И я думаю, что какого-то резкого осуждения не будет ", – сказал Бузаров.

В свою очередь, директор центра исследований международных отношений Николай Капитоненко отметил, что заявления европейских стран о непризнании выборов в Крыму следует рассматривать как поддержку Украины и ее территориальной целостности. Он добавил, что вряд ли осуждение со стороны европейских партнеров иметь какие-то юридические последствия для Российской Федерации.

"Я думаю, что последствия будут чисто символические, то есть это выражение дипломатической поддержки Украине и не более того. Юридически сложно не признать выборы в каком-то одном месте. Поэтому для легитимности Путина это никаких последствий иметь не будет, конечно. Но как знак поддержки Украины это для нас важно. Все так, как было с парламентскими выборами в России. Так же примерно будет и с президентскими ", – считает Капитоненко.

Все так, как было с парламентскими выборами в России

Как сообщил Укринформ, сопредседатели группы Европарламента по поддержке демократии Дэвид Макалистер и Линда Макаван заявили, что Европарламент не стал направлять наблюдателей на президентские выборы в России. Они отметили, что в Европарламенте не будут комментировать избирательный процесс и его результаты. Представители законодательного органа ЕС подчеркнули, что предложения российских организаций покрыть расходы на путешествие некоторым международным наблюдателям противоречат основополагающим этическим принципам наблюдения за выборами.