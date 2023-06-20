Эстония первой среди стран Балтии легализовала однополые браки 20 июня, 13:05 Флаг ЛГБТ (Фото:SatyaPrem / Pixabay)

Во вторник, 20 июня, парламент Эстонии принял законопроект, согласно которому однополые пары имеют право на брак. Он вступит в силу с 2024 года.

О соответствующих поправках к закону о семье сообщает ERR.

Отныне в Эстонии возможность заключения брака, согласно законопроекту, имеют два совершеннолетних лица независимо от их пола.

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Кроме брака, гражданам Эстонии также предоставили возможность заключить договор о совместном проживании и упрощенную процедуру, которая позволит перейти от такого договора к браку.

Также разрешается усыновление ребенка однополыми супругами с согласия биологического отца или матери.

Однако по закону ребенок не может иметь более двух родителей. Будет сохраняться принцип, согласно которому права и обязанности в отношении ребенка прежде всего будут лежать на биологических родителях ребенка.

Эстония стала второй после Словении страной Восточной Европы и первой среди стран Балтии, где однополым парам разрешено жениться.

За законопроект проголосовали 55 депутатов парламента, против — 34, один воздержался, 11 человек отсутствовали.

Среди европейских стран однополые браки легализованы в Австрии, Бельгии, Дании, Ирландии, Исландии, Испании, Люксембурге, Мальте, Германии, Норвегии, Португалии, Словении, Финляндии, Франции, Швейцарии и Швеции.



28 марта в Украине на сайте Офиса президента зарегистрировали петицию о регистрируемых партнерствах для однополых и разнополых пар в Украине. Она набрала необходимое количество подписей.



26 мая президент Украины Владимир Зеленский ответил на петицию. Он заявил, что уважение и защита основных прав человека является основной обязанностью государства, и напомнил, что во время военного положения нельзя менять Конституцию.

Также комитет Верховной Рады по вопросам молодежи и спорта первым рассмотрел и поддержал законопроект о регистрируемых партнерствах в Украине. Документ рекомендовали для принятия Радой в первом чтении.

1 июня Европейский суд по правам человека зафиксировал дискриминацию в отношении однополой пары в Украине. В постановлении говорится, что Украина нарушила статьи о дискриминации и право на личную и семейную жизнь.

