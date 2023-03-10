Католическая церковь в Германии будет благословлять однополые пары 10 марта, 19:28 Флаг ЛГБТ (Фото:REUTERS/Susana Vera)

Синодальное собрание по реформированию католической церкви во Франкфурте приняло документ, который позволит однополым парам благословлять свои отношения в немецкой католической церкви с 2026 года.

Об этом сообщает DW.

Из 202 членов Синодального собрания 176 проголосовали «за», 14 — «против», остальные 12 — воздержались. Постановление предусматривает, что благословение также будет разрешено для повторного гражданского брака и для разведенных.

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Решение инициировало прогрессивное католическое движение Синодальный путь, которое с 2019 года стремится ввести более либеральный подход к католицизму в Германии — в частности положить конец целибату для священников и разрешить рукополагать женщин в диаконы.

Немецкой епископской конференции и Центральному комитету немецких католиков рекомендовано «своевременно разработать и ввести соответствующие литургические празднования». Для этого установлен переходный период в три года.

Церковь в Германии начала реформаторское движение на фоне рекордного количества немцев, которые оставляют религию, и скандалов с сексуальным насилием. В 2021 году количество прихожан-католиков в Германии впервые упало ниже 50%.

Синодальный путь не имеет поддержки в Ватикане. В прошлом году там заявили, что немецкие реформаторы не имеют полномочий давать епископам указаний по моральным или доктринальным вопросам.