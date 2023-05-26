Зеленский ответил на петицию о регистрируемых партнерствах

26 мая, 16:17
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Знак на форме украинской ЛГБТ-военнослужащей (Фото:REUTERS/Edgar Su)

Знак на форме украинской ЛГБТ-военнослужащей (Фото:REUTERS/Edgar Su)

Президент Владимир Зеленский в пятницу, 26 мая, ответил на петицию о регистрируемых партнерствах для однополых и разнополых пар, которая набрала более 25 тысяч подписей.

В петиции ряд общественных организаций просит главу государства поддержать законопроект № 9103 об институте регистрируемых партнерств и обратиться к Верховной Раде, чтобы та как можно быстрее его приняла.

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«Преодолевая тяжелые испытания, украинское государство сознательно выбрало движение навстречу европейским стандартам, основу которых составляют три основополагающие ценности Совета Европы — демократия, верховенство права и права человека. Европейское право исходит из того, что уважение и защита основополагающих прав человека (прежде всего права на жизнь, свободу, личную безопасность, запрет пыток, право на уважение частной и семейной жизни, запрет дискриминации) является основной обязанностью государства», — сказано в ответе Зеленского.

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Президент напомнил, что во время военного положения нельзя менять Конституцию, в которой сказано, что брак «основывается на свободном согласии женщины и мужчины».

В прошлом году он предложил Кабмину изучить вопрос института регистрируемого гражданского партнерства. Правительство поручило Минюсту разработать законопроект о гражданском партнерстве и устранении дискриминационных положений, которые могут нарушать права партнеров, не находящихся в браке. Минюст сейчас работает над созданием этот института.

Законопроект об институте регистрируемых партнерств № 9103 рассматривает комитет по вопросам правовой политики.

«К ряду положений [законопроекта] высказаны замечания и предложения от профильных комитетов и уполномоченных органов государственной власти, которые требуют доработки для эффективного функционирования соответствующего института», — написал президент.

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Он обратился к главе Верховной Рады Руслану Стефанчуку и попросил рассмотреть вопрос, который подняли авторы петиции. Также Зеленский обратился к премьер-министру Денису Шмыгалю.

В августе 2022 года Зеленский ответил на петицию о легализации однополых браков, которая набрала более 28 500 подписей. Он заявил, что Кабмин нарабатывает варианты решений по легализации в Украине регистрируемого гражданского партнерства.

Законопроект о гражданских партнерствах зарегистрировали в Верховной Раде 14 марта.

Автор законопроекта Инна Совсун объяснила, что регистрируемые партнерства — это новый институт для тех, кто не может или не хочет заключать брак. Им могут воспользоваться военные и гражданские, однополые и разнополые пары.

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Однополые пары в Украине юридически не имеют права на брак, не могут совместно владеть имуществом, наследовать имущество партнера или партнерши, совместно воспитывать детей. В случае смерти одного из партнеров другой не сможет взять на попечение его несовершеннолетних детей, поскольку не является прямым родственником умершего. Партнеры лишены права содержать или ухаживать друг за другом в случае, если кто-то один временно или постоянно утратит трудоспособность, быть опекуном для недееспособного партнера.

Редактор: Нина Григорская

Теги:   Верховная Рада Законопроект Кабинет министров Украины ЛГБТ Владимир Зеленский Петиция Однополые гражданские союзы Руслан Стефанчук Денис Шмыгаль Гражданское партнерство

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