Первый комитет Рады поддержал законопроект о гражданских партнерствах 7 апреля, 15:58 Знак на форме украинской ЛГБТ-военнослужащей (Фото:REUTERS/Edgar Su)

Комитет Верховной Рады по вопросам молодежи и спорта первым рассмотрел и поддержал законопроект о создании в Украине регистрируемых партнерств в пятницу, 7 апреля.

Об этом сообщили народные депутаты Инна Совсун и Дмитрий Гурин.

Законопроект поддержали три парламентария, один выступил против, еще один воздержался. Так, законопроект рекомендовали для принятия Радой в первом чтении.

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«Комитет молодежи и спорта не является главным для законопроекта, однако это важный прецедент, который демонстрирует, что представления о гомофобии в парламенте сильно преувеличены», — написал Гурин.

14 марта зарегистрировали законопроект № 9103 о гражданских партнерствах, который поможет однополым и разнополым парам приобрести статус близких родственников, не вступая в брак.

Автор законопроекта Инна Совсун объяснила, что регистрируемые партнерства — это новый институт для тех, кто не может или не хочет заключать брак. Им могут воспользоваться военные и гражданские, однополые и разнополые пары.

Инфографика: Инна Совсун/Facebook

Однополые пары в Украине юридически не имеют права на брак, не могут совместно владеть имуществом, наследовать имущество партнера или партнерши, совместно воспитывать детей. В случае смерти одного из партнеров другой не сможет взять на попечение его несовершеннолетних детей, поскольку не является прямым родственником умершего. Партнеры лишены права содержать или ухаживать друг за другом в случае, если кто-то один временно или постоянно утратит трудоспособность, быть опекуном для недееспособного партнера.

Президент Владимир Зеленский в августе 2022 года ответил на петицию о легализации однополых браков, которая набрала более 28 500 подписей. По его словам, Кабмин нарабатывает варианты решений по легализации в Украине зарегистрированного гражданского партнерства.

