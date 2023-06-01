Европейский суд по правам человека зафиксировал дискриминацию в отношении однополой пары в Украине 1 июня, 18:30 Флаг ЛГБТ (Фото:SatyaPrem / Pixabay)

Европейский суд по правам человека (ЕСПЧ) постановил в четверг, 1 июня, что Украина совершила дискриминацию в отношении однополой пары, передает Reuters.

В постановлении говорится, что Украина нарушила статьи о дискриминации и право на личную и семейную жизнь.

Истцами являются Андрей Маймулахин и Андрей Маркив. Они подали в суд еще в 2014 году.

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В ЕСПЧ установили, что однополая пара, которая безуспешно пыталась жениться в семи разных ЗАГСах Украины, подверглась дискриминации.

«Ориентация супругов была единственным основанием для разницы в отношении», — сказали в суде.

Там отметили, что цель Украины защитить традиционную семью не может быть основанием для оправдания отказа.

Отмечается, что полномасштабное вторжение России в Украину усилило проблему однополых пар, особенно тех, кто входит в Вооруженные Силы.

«В случае ранения или смерти только законные члены семьи могут влиять на лечение военнослужащего или иметь право на социальные выплаты», — говорится в сообщении.

Согласно опросу Национального демократического института и Киевского международного института социологии в январе 2023 года, 56% украинцев поддерживают однополые гражданские партнерства, 24% - выступают против.

28 марта на сайте ОП зарегистрировали петицию о регистрируемых партнерствах для однополых и разнополых пар в Украине. Она набрала необходимое количество подписей.

26 мая президент Украины Владимир Зеленский ответил на петицию. Он заявил, что уважение и защита основных прав человека является основной обязанностью государства, но напомнил, что во время военного положения нельзя менять Конституцию.

Также комитет Верховной Рады по вопросам молодежи и спорта первым рассмотрел и поддержал законопроект о регистрируемых партнерствах в Украине. Документ рекомендовали для принятия Радой в первом чтении.