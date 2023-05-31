Атаки дронов в России будут случаться все чаще. Кто и зачем организовал удар по Москве и Рублевке — версия Левина 31 мая, 15:50 NV Премиум Дым после удара дронами в Москве (Фото:Video? obtained? by? Reuters/via?REUTERS)

БПЛА, которые вчера добрались до Москвы, могли выпустить как партизаны из Подмосковья, так и диверсанты, считает израильский военный эксперт Игаль Левин.

Вчерашняя атака Москвы и Подмосковья наделала много шума в РФ, — ее экстренно прокомментировал и российский диктатор, который не делал ничего подобного даже во время рейда проукраинских добровольцев в приграничные районы Белгородской области. Путин обвинил в налете «киевский режим», хотя никто не взял на себя за него ответственность. При этом реальный эффект от удара дронов оказался минимальным.

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Чем же тогда важна эта операция и кто за ней стоит? Об этом NV поговорил с Игалем Левиным, военным экспертом и офицером Армии обороны Израиля.

Каково значение вчерашней атаки дронов на Москву?

Мы видим, что в Москве и под Москвой стоят [российские самоходные зенитные ракетно-пушечные комплексы] Панцири, которые сбили часть этих дронов. Панцири стоят там, а могли бы находиться на территории Украины и прикрывать оккупационные подразделения российской армии. Но они не в Украине. Они под Москвой. Вот это простая арифметика, зачем такие атаки происходят.

Откуда такие дроны могли запустить? Они могли бы долететь в Москву из Украины?

Сегодня есть беспилотники, которые летают на сотни километров. Но они могли быть запущены с территории России, не обязательно из Украины. Москва говорит, что это якобы Украина запустила, но дроны, в том числе, могла запустить оппозиция, диверсанты, партизаны, — из Подмосковья, например. Такой китайский беспилотник сегодня продается на AliExpress [китайский онлайн-магазин].

Почему в атаке приняли участие с десяток БПЛА — не так и много? В этом есть какая-то логика?

Я не знаю, какой была логика тех, кто запускал. Возможно, аппаратов было больше. Мы ведь знаем только о тех, о которых сообщили, в том числе сообщили о сбитии. Или о тех, которые поразили цели. Возможно, БПЛА было больше. Возможно, есть пораженные цели, информация о которых не была обнародована.

Могла ли это быть проверка ПВО в РФ? Как можно оценить эффективность работы вражеской ПВО в данной ситуации?

Это в том числе могла быть проверка [вражеского ПВО]. Но, как я уже сказал, арифметика здесь простая: тот Панцирь, который показали на видео, — как он стреляет и сбивает, мог бы быть не в Подмосковье, а на оккупированной территории Украины. Или где-нибудь на границе с Украиной.

Оценить работу вражеской ПВО сложно, потому что, опять же, мы не знаем точной статистики — сколько летело, сколько поразили, и так далее. Где, например, они сами упали, где поразили с помощью РЭБ [систем радиоэлектронной борьбы], а где сбили системы ПВО. Ну, видим, что Панцирь стреляет, что-то сбивают.

Каким может быть реакция Кремля на эту акцию?

Россияне блефуют и пустословят всегда и во всем. Очередной раз сказали, что будет какой-то ответ у них радикальный. Ну, что они сделают? Войну Украине объявят, бомбить ее будут? Это грустная такая ирония, все уже об этом шутят. Они наносили и наносят удары безотносительно к тому, прилетают там беспилотники, или нет.

Никакого особенного ответа с их стороны не будет. Продолжится дальше агрессивная война по отношению к Украине, какая у них была до этого. Если брать шире, то она идет уже 9 лет, а полномасштабная — с 2022 года.

Есть ли у Украины возможности наносить подобные атаки в дальнейшем?

Украина не брала на себя ответственности за эту атаку, поэтому нельзя говорить, есть ли возможности еще так бить. Но такие дроны — это недорогое оружие, это обычные дроны, их несложно собрать. Поэтому я уверен: у тех, кто их запускал, наверняка возможности будут [запускать больше]. И, кстати, начальник ГУР Кирилл Буданов, и в Офисе Президента говорили, что такие события в России будут происходить чаще, больше и шире. Я думаю, они понимают, о чем говорят.