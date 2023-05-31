ISW об ударах дронов по Москве: что скрывает реакция Путина и как российские «военкоры» использовали атаку для критики Минобороны РФ 31 мая, 08:45 Реклама службы в российской оккупационной армии на фоне дома в Москве, куда 30 мая попал один из беспилотников (Фото:REUTERS/Maxim Shemetov)

Реакция Владимира Путина на атаку беспилотников по Москве свидетельствует о том, что он пытается скрыть ограниченность возможностей России ответить Украине — в частности на поле боя.

Об этом говорится в новой сводке Института изучения войны по итогам 30 мая.

Российский диктатор Владимир Путин пытался преуменьшить атаку беспилотников на Москву, чтобы избежать разоблачения того факта, насколько ограниченные возможности он имеет для «мести» Украине. Путин заявил, что российские войска якобы нанесли удар по штабу украинской военной разведки «два-три дня назад» и утверждал, что вооруженные силы РФ продолжают отвечать на якобы «войну Украины против Донбасса», нанося удары по украинской военной инфраструктуре. При этом Министерство обороны России не заявляло об ударе по базе украинской военной разведки, и подтверждений этого заявления Путина нет, констатируют аналитики ISW. Путин также заявил, что Украина якобы пытается спровоцировать ответ и заставить Россию «зеркалить» свои действия. Тот факт, что Путин делает акцент на прошлых и текущих ракетных ударах, вероятно, является его попыткой сигнализировать, что Россия уже активно принимает ответные меры и ей не нужно отдельно отвечать на дальнейшие «украинские провокации». До сих пор Путин последовательно отвечал на реальные и вероятные действия Украины, отдавая приказы о масштабных ракетных кампаниях и массированных ударах дронами — вероятно, из-за неспособности российских войск достичь каких-либо решающих эффектов на поле боя.

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Кроме того, Путин озвучил многочисленные кремлевские шаблонные нарративы, направленные на подпитку внутренней поддержки войны и издевательств над Западом. Путин также отметил, что, хотя московские системы противовоздушной обороны «сработали удовлетворительно», России все еще нужно «поработать» над усовершенствованием этих систем. Аналитики ISW считают такое заявление попыткой диктатора «предупредить критику со стороны российских ультранационалистов, которые раскритиковали неэффективные системы российской ПВО в Москве и вдоль приграничных регионов России с Украиной». Путин также обвинил Украину в намерениях якобы дестабилизировать ситуацию на Запорожской атомной электростанции (ЗАЭС) и использовать «грязные средства» — оба этих ложных нарратива Кремль обычно использует на фоне российских военных неудач.

Инфографика: NV

Атака беспилотников на Москву вызвала разную реакцию российского информационного пространства. Депутат Мосгордумы Андрей Медведев заявил, что Украина якобы осуществила поспешную атаку беспилотников для информационной операции с незначительным эффектом. Некоторые российские «военкоры» использовали нашествие дронов как повод раскритиковать уход России из Киевской, Черниговской и Сумской областей в апреле 2022 года. Игорь Гиркин воспользовался ударами по Рублевке, чтобы раскритиковать российскую элиту, которая, по его словам, «никогда не думала о стране и никогда не будет думать» и не способна ответить на украинские атаки в Москве, Белгородской области или на оккупированной Россией территории Украины. Гиркин также высмеял Путина за то, что он продолжает называть войну «специальной военной операцией» несмотря на атаки беспилотников на российскую столицу. Владелец ЧВК Вагнера Евгений Пригожин упрекнул российское Минобороны и призвал российских чиновников защищать Россию на деле, а не «сидеть тихо». Чеченский главарь Рамзан Кадыров пригрозил европейским странам, что если они продолжат поставлять Украине оружие, то не будут иметь вооружения, необходимого для защиты, когда Россия «постучится в их двери».

Комментируя новый удар по Киеву в ночь на 30 мая, аналитики ISW предполагают, что Россия пыталась подать атаку как «успешный» ответ за недавнее вторжение в Белгородскую область. Однако новые жалобы российских «военкоров» на отсутствие эскалации со стороны России в ответ на пограничный рейд и удары беспилотников по Москве свидетельствуют, что их не устраивает даже беспрецедентный масштаб воздушной кампании РФ против Киева. Многие «военкоры», а также Игорь Гиркин и Евгений Пригожин, недавно часто жаловались на отсутствие полномасштабной общей и экономической мобилизации в России — фактически единственной возможной меры, которая могла бы компенсировать возмущение в провоенном информационном пространстве России, подчеркивают в Институте изучения войны.

Отдельно в новой сводке ISW отмечает, что Министерство обороны России, вероятно, пытается скрыть большие потери России в Украине, искусственно завышая потери ВСУ в войне — в частности в технике . 30 мая министр обороны Шойгу заявил, что за последний месяц российские войска якобы «уничтожили» абсурдно большое количество украинского оружия, предоставленного Западом, включая ракеты большой дальности. Один из «военкоров», связанный с ЧВК Вагнера, раскритиковал Шойгу, намекая, что его заявления настолько нереалистичны, что кажутся читателям фейковыми. Голландская группа OSINT-исследователей Oryx 29 мая сообщила, что с начала войны Россия потеряла не менее 2000 танков и 2366 бронированных машин (в том числе более 850 БМП).

Другие выводы аналитиков ISW за прошедшие сутки:

Верховный представитель ЕС по иностранным делам Жозеп Боррель убежден, что Россия не намерена идти на переговоры и стремится выиграть войну. Такая его оценка совпадает с предварительными оценками ISW о том, что заявления России о якобы « готовности» к переговорам являются лишь частью информационной операции Москвы, направленной на ослабление готовности Запада помочь Украине. Боррель же подчеркнул, что Россия неоднократно сигнализировала о намерении продолжать войну, пока она не достигнет своих военных целей, а также что сейчас РФ имеет более 300 000 военнослужащих в Украине — вдвое больше, чем на момент начала вторжения.

готовности» к переговорам являются лишь частью информационной операции Москвы, направленной на ослабление готовности Запада помочь Украине. Боррель же подчеркнул, что Россия неоднократно сигнализировала о намерении продолжать войну, пока она не достигнет своих военных целей, а также что сейчас РФ имеет более 300 000 военнослужащих в Украине — вдвое больше, чем на момент начала вторжения. Российские войска осуществили ограниченные атаки к северо-востоку от Купянска и к северо-западу от Сватово, а российские источники утверждали, что российские войска совершили атаку к югу от Кременной.

Темпы наступательных действий России и Украины на Бахмутском направлении по состоянию на 30 мая остаются низкими.

Оккупанты достигли незначительного прогресса на фоне продолжения атак на линии Авдеевка-Донецк.

Российские войска не проводили никаких подтвержденных атак вдоль южной оси.

Оккупанты продолжают депортировать украинских детей в Россию под видом оказания педиатрической помощи.

