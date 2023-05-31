«Действия проукраинских симпатиков». Кто мог стоять за атакой дронов на Москву — интервью с Цаплиенко 31 мая, 12:43 NV Премиум Один из поврежденных дронами домов в Москве, 30 мая 2023 года (Фото:REUTERS/Maxim Shemetov)

Андрей Цаплиенко, журналист, рассказал Radio NV, как атака дронов на российскую столицу могла быть делом рук проукраинских симпатиков на территории самой РФ, или частной инициативой определенных групп украинцев.

— Должны с вами обсудить сначала то, что произошло в Москве и Подмосковье. Увидели, что какие-то неизвестные дроны <...> прилетели в Москву, несколько из них были сбиты, несколько попали в какие-то цели. Как вы оцениваете то, что произошло? Есть ли за этим какая-то военная цель, или это больше для того, чтобы мы психологически разгрузились?

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— Не знаю. Во-первых, мы на данный момент не можем точно знать, стоят ли за этими атаками на Москву украинские силовые структуры, правильно? Это могут быть какие-то украинские симпатики, мстители на территории России, которые запускали эти дроны. Это могут быть частные компании, которые разрабатывают или закупают такие дроны, потому что желающих запустить дроны по Москве среди украинцев немало. Я думаю, речь идет о тысячах людей, которые бы хотели это сделать. Поэтому сказать, кто это сделал, мы на данный момент пока не можем.