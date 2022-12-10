Первая Нобелевка для Украины. В Осло наградили лауреатов премии мира — видео 10 декабря, 15:38 Жена белорусского правозащитника Алеся Беляцкого Наталья Пинчук, представитель российской организации Мемориал Ян Рачинский, глава Центра гражданских свобод Александра Матвийчук (слева направо) (Фото:Rodrigo Freitas/NTB/via REUTERS)

В Осло в субботу, 10 декабря, прошла церемония вручения Нобелевской премии мира. Среди лауреатов — украинский Центр гражданских свобод, который принес первую такую награду независимой Украине в ее истории, а также российская организация Мемориал и белорусский правозащитник Алесь Беляцкий.



Накануне представители правозащитных организаций, в том числе украинская правозащитница и глава ЦГС Александра Матвийчук, предложили создать международный трибунал для российского диктатора Владимира Путина.

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Запись церемонии награждения и выступлений лауреатов можно посмотреть тут:

Выбор лауреатов, озвученный 7 октября, в норвежском Нобелевском комитете объяснили тем, что присуждая им премию «хотят отметить трех выдающихся поборников прав человека, демократии и мирного сосуществования в соседних странах — Беларуси, России и Украине».

Комитет считает, что благодаря усилиям в пользу гуманистических ценностей, антимилитаризма и принципов права они «возродили и почтили видение мира и братства между нациями, которое исповедовал Альфред Нобель — видение, в котором больше всего нуждается современный мир».

В Украине вручение Нобелевской премии украинцам вместе с россиянами и белорусами вызвало неоднозначную реакцию. В частности, из-за того, что в этом году Россия при поддержке Беларуси вторглась в Украину, и искаженных нарративов пропаганды о «братских» народах.

Александра Матвийчук заявила, что рада выбору Нобелевского комитета. В ЦГС заявили, что вместе с Украиной премию разделили «не провластные организации» из России и Беларуси, а «борющиеся против агрессии Путина».



Больше о лауреатах Нобелевской премии в этом году можно прочитать в инфографике НВ:



Инфографика: НВ