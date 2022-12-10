Лауреаты Нобелевской премии мира предлагают создать международный трибунал для Путина 10 декабря, 12:28 Глава Центра гражданских свобод Александра Матвийчук, представитель российской организации Мемориал Ян Рачинский, супруга белорусского правозащитника Алеся Беляцкого Наталья Пинчук и глава норвежского Нобелевского комитета Берит Рейс-Андерсен (Фото:NTB/Haakon Mosvold Larsen via REUTERS)

Лауреаты Нобелевской премии мира, среди которых украинский Центр гражданских свобод, а также представители белорусского правозащитного центра Вясна и российского Мемориала, предложили создать международный трибунал для кремлевского диктатора Владимира Путина.



Об этом сообщает Настоящее время.



С такой инициативой они выступили во время пресс-конференции в Осло 9 декабря, накануне вручения премии. Глава ЦГС Александра Матвийчук подчеркнула, что Россия использует военные преступления в Украине как методы ведения войны: таким образом ее военные пытаются сломить сопротивление людей.

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«Я не сомневаюсь в том, что рано или поздно Путин предстанет перед народным судом», — сказала украинская правозащитница.

По ее словам, широкое использование таких беззаконных методов против гражданского населения является результатом безнаказанности за военные преступления, совершаемые РФ десятилетиями во многих странах мира, в частности в Сирии. Правозащитница добавила: Путин и белорусский диктатор Александр Лукашенко пользуются этими методами для подавления протестов в своих странах.

«Они считают, что могут делать все что хотят. И сейчас мы должны прервать этот круг безнаказанности, сформировать международный трибунал и притянуть Лукашенко, Путина и других виновников к ответственности — не только ради украинцев, но и ради других стран и народов мира», — подчеркнула Матвийчук.



Инфографика: НВ

В субботу, 10 декабря, состоится вручение премий нобелевским лауреатам. Церемония награждения и официальный банкет пройдут офлайн впервые после начала пандемии коронавируса, пишет Reuters.



Кроме победителей этого года, там будут присутствовать лауреаты 2020 и 2021 годов. Пять из шести Нобелевских премий (по медицине, физике, химии, экономическим наукам и литературе) ежегодно присуждаются в Стокгольме, а Нобелевскую премию мира вручают в Осло, где проходят отдельные торжества.

Инфографика: НВ

В этом году Нобелевскую премию мира получили украинская правозащитная организация Центр гражданских свобод, белорусский правозащитник Алесь Беляцкий, а также российская правозащитная организация Мемориал.

В норвежском Нобелевском комитете объяснили, что, присуждая премию этим лауреатам, «хотят отметить трех выдающихся поборников прав человека, демократии и мирного сосуществования в соседних странах — Беларуси, России и Украине».

Комитет считает, что благодаря усилиям в поддержку гуманистических ценностей, антимилитаризма и принципов права они «возродили и почтили видение мира и братства между нациями, которое исповедовал Альфред Нобель — видение, в котором больше всего нуждается современный мир».

В Украине вручение Нобелевской премии украинцам вместе с россиянами и белорусами вызвало неоднозначную реакцию. В частности, из-за того, что в этом году Россия при поддержке Беларуси вторглась в Украину, и искаженных нарративов пропаганды о «братских» народах.

Глава ЦГС Александра Матвийчук отметила, что рада выбору Нобелевского комитета. Там подчеркивают, что вместе с Украиной премию разделили «не провластные организации» из России и Беларуси, а «те, кто борется против агрессии Путина».