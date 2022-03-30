«ВСУ станут сильнейшей армией Европы». НАТО само захочет принять Украину после победы в войне против России — премьер Словении 30 марта, 22:42 Цей матеріал також доступний українською Премьер-министр Словении Янез Янша (Фото:Janez Janša/Facebook)

Премьер-министр Словении Янез Янша заявил, что НАТО захочет принять Украину после победы Киева над страной-агрессором.

Война России против Украины — главные события 30 марта

«После того, как они выиграют эту войну, я думаю, НАТО захочет, чтобы они присоединились», — сказал Янша, отвечая на вопрос СNN про референдум о нейтральном статусе, который предлагает провести правительство Украины.

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«Когда они победят в этой войне, украинская армия будет одной из сильнейших, если не сильнейшей армией на европейском континенте», — добавил он.

Янша также поддержал отправку зенитно-ракетных комплексов большой дальности С-300 в Украину, отметив, что Киев в них нуждается.

Словения является одной из 30 стран-членов НАТО. Страна присоединилась к Альянсу в 2004 году.

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