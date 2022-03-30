«Украина в нем нуждается». Премьер Словении поддержал передачу Киеву С-300

30 марта, 21:08
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С-300 (Фото:Vitaly V. Kuzmin/Wikipedia)

С-300 (Фото:Vitaly V. Kuzmin/Wikipedia)

Премьер-министр Словении Янез Янша поддержал отправку зенитно-ракетный комплексов большой дальности С-300 в Украину.

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«Да, я поддерживаю это, потому что это оборудование, в котором Украина больше всего нуждается», — сказал он в комментарии CNN.

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Янша также добавил, что не будет сообщать подробности о том, какую помощь передают Украине.

Ранее передачу С-300 поддержала Словакия. Министр обороны Словакии Ярослав Надь заявил, что его правительство готово предоставить Украине эти зенитно-ракетные комплексы.

Редактор: Елизавета Кумбер

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Теги:   Российская агрессия Словения Война в Украине ЗРК С-300 Янез Янша

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