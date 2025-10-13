«Это было бы безумием». Зеленский заявил, что не верит в возможность использования Россией ядерного оружия

Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что не верит в возможность применения страной-агрессором Россией ядерного оружия .

В интервью Fox News глава государства сказал, что на сегодня «не имеет значения, большая ли ты страна с ядерным оружием».

«Начать Третью мировую войну было бы безумием. Поэтому мы даже не представляем, что Россия может использовать ядерное оружие. Иначе, знаете, нам нужна новая планета. Поэтому это безумные решения», — отметил он.

Однако, по словам Зеленского, есть вещи, которые «очень болезненны для агрессора».

Президент призвал международных партнеров, в частности США, Европу, Канаду и Японию, ввести тарифы или санкции против российских энергоносителей, морского флота и банковской системы.

«Поэтому я думаю, что на первом месте — санкции и тарифы. И если США наложат на Россию все санкции, прежде всего на энергетику, и, конечно, на банковский сектор, чтобы не дать им возможности обходить санкции, как они это всегда делают», — добавил Зеленский.

22 сентября российский диктатор Владимир Путин заявил, что Россия «готова соблюдать ограничения», предусмотренные Договором о сокращении и ограничении стратегических наступательных вооружений (СНВ-III) после 5 февраля 2026 года, когда истекает срок действия договора.

Институт изучения войны (ISW) считает, что Путин пытается давить на администрацию президента США Дональда Трампа, чтобы Белый дом начал переговоры с РФ по контролю над вооружениями. Согласно замыслу Москвы, это должно способствовать сближению между США и Россией и помочь Кремлю получить уступки от США в вопросе российской войны против Украины.

6 октября Трамп заявил, что предложение Путина добровольно сохранить ограничения на развернутые стратегические ядерные вооружения «звучит как хорошая идея».

СНВ-III — договор, который Россия и США заключили в 2010 году для контроля за так называемыми стратегическими наступательными вооружениями, то есть стратегическим ядерным оружием и его носителями. Действие договора несколько раз продлевалось, последний раз — в 2020 году.