На митинге в Ереване умер один протестующий

Во время митинга скончался мужчина

В понедельник, 23 апреля, в Ереване во время митинга на площади Республики умер 36-летний мужчина.

Об этом сообщили в Министерстве здравоохранения Армении.

По информации медиков, одному из участников акции протеста стало плохо. Его с сердечным приступом госпитализировали в больницу, однако несмотря на реанимационные мероприятия, его жизнь не удалось спасти.

По состоянию на 23 апреля в больницы Еревана госпитализировали семерых участников антиправительственных митингов.

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Напомним, что с 16 апреля в Ереване и других городах Армении продолжаются демонстрации против выдвижения на пост премьер-министра Армении сторонника Кремля и бывшего президента страны Сержа Саргсяна, правившего государством с 2008 по 2018 год.

23 апреля премьер-министр Армении Серж Саргсян заявил об отставке.