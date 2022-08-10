МВД: Опасность участия Беларуси в войне минимальная, но есть два аспекта 10 августа, 18:33 Смирнов уточнил, что оккупанты продолжают обстреливать украинские позиции с территории Беларуси (Фото:REUTERS/Oleksandr Ratushniak)

Советник главы МВД Ростислав Смирнов заявил, что угроза участия Беларуси в войне против Украины минимальная, но опасность для северных регионов страны сохраняется.

«Я бы сказал, что опасность вхождения (Беларуси — ред.) минимальная. Но есть два других аспекта, о которых мы также не должны забывать», — сказал он в эфире телемарафона.

Видео дня

Смирнов уточнил, что оккупанты продолжают обстреливать украинские позиции с территории Беларуси и под артиллерийский огонь периодически попадает Сумская и Черниговская области.

Он добавил, что Беларусь может предоставлять добровольцев для войны на стороне РФ.

«По большому счету, формально это будут добровольцы, которые будут под командованием генштаба РФ, но де-факто мы понимаем, что это будут белорусы», — сказал он.

Ранее глава Черниговской ОВА Вячеслав Чаус говорил, что возможность повторного наступления РФ с территории Беларуси остается.

Присоединяйтесь к нам в соцсетях Facebook, Telegram и Instagram.