«Уйти на фронт — легче всего». В Госдуме единоросс попытался объяснить, почему не мобилизуют депутатов 21 сентября, 20:19 Госдума РФ (Фото:Russian State Duma/Handout via REUTERS)

Депутат Госдумы РФ от партии Единая Россия Дмитрий Вяткин попытался объяснить, почему парламентарии освобождены от призыва. По его словам, уволиться и пойти воевать — самое простое.

Об этом пишет российская служба BBC в Telegram.

«Иной раз кажется, что уйти от решения проблем вот здесь (в зале Госдумы, – ред.) и написать заявление и уйти на фронт — это, наверное, самое легкое решение. Но за каждым из нас, за всеми нашими партиями стоят граждане, которые живут обычной мирной жизнью», — сказал Вяткин.

Видео дня

По его словам, сегодня Россия живет в двух реальностях: фронтовой и мирной, где есть праздники и фейерверки, а "увеселительные заведения полны людей заведения полны людей".

«И тем не менее на нас лежит обязанность и ответственность, чтобы донести важность и критичность сегодняшней ситуации до каждого, с кем можем поговорить, до кого мы можем дотянуться», — добавил единоросс.

21 сентября Путин объявил частичную мобилизацию в России и заявил, что поддержит проведение фиктивных «референдумов» на временно оккупированных территориях Украины.



После этого в эфире выступил глава минобороны РФ Сергей Шойгу, заявивший, что Россия ведет войну не с Украиной, а с «коллективным Западом». По словам Шойгу, для восполнения колоссальных потерь ВС РФ в Украине страна-агрессор решила мобилизовать 300 тысяч россиян. Депутаты Госдумы и члены Совета Федерации освобождены от мобилизации.



Присоединяйтесь к нам в соцсетях Facebook, Telegram и Instagram.