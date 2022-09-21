Путин заявил, что поддержит псевдореферендумы на оккупированных территориях Украины 21 сентября, 09:20 Sputnik/Konstantin Zavrazhin/Pool/Reuters

Российский диктатор Владимир Путин заявил, что поддержит псевдореферендумы на оккупированных территориях Украины о присоединении к РФ.

Об этом он сказал в свое обращении к россиянам.

Кремлевский диктатор в своей манере в очередной раз заявил о «неонацистах» и «карателях», от которых российские оккупанты «освободили» жителей Донецкой, Луганской, Херсонской и Запорожской областей. Он также назвал эти территории «историческими землями Новороссии».

Видео дня

Путин также цинично заявил, что до начала боевых действий на захваченных РФ украинских территориях проживало более 7 млн человек, но многие «вынуждены были стать беженцами, покинуть родной дом». При этом, диктатор не уточнил, что это произошло именно из-за полномасштабного вторжения РФ в Украину.

«Мы не имеем никакого морального права отдать близких нам людей на растерзание палачам. Не можем не откликнуться на их искреннее стремление самими определять свою судьбу. То решение о своем будущем, которое примут жители „ДНР“ и „ЛНР“, Херсонской и Запорожской областей, мы поддержим», — сказал Путин.

20 сентября марионетки Кремля в ОРДЛО объявили даты своих псевдореферендумов. Боевики «Л/ДНР» заявили, что фейковое голосование пройдет с 23 по 27 сентября. Подконтрольные Кремлю марионеточные «власти» Херсонской области заявили о планах провести «референдум» о «вхождении» в состав России в эти же дни. Псевдореферендум на 23−27 сентября оккупанты запланировали и в Запорожской области.

Заявления прозвучали вскоре после стремительного контрнаступления защитников Украины: 14 сентября в Минобороны сообщали, что с 6 сентября (за неделю) ВСУ освободили 388 населенных пунктов и около 8,5 тыс. кв. км только в Харьковской области.

Глава Офиса президента Украины Андрей Ермак назвал шантаж России по поводу проведения «референдумов» на временно оккупированных территориях страхом разгрома. Министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба подчеркнул, что псевдореферендумы, которые Россия пытается организовать на захваченных территориях, ничего не изменят.

Также Госдума РФ ввела в Уголовный кодекс понятия «мобилизация», «военное положение», «вооруженный конфликт». Теперь в России будут наказываться за дезертирство, неявку на службу и добровольную сдачу в плен.

21 сентября Путин заявил о проведении в РФ частичной мобилизации.





Присоединяйтесь к нам в соцсетях Facebook, Telegram и Instagram.