Бред и фантазии кремлевского режима. Шойгу заявил, что Россия воюет «не с Украиной», а с «коллективным Западом» 21 сентября, 10:20 Шойгу продолжает врать о войне РФ против Украины (Фото:Минобороны РФ)

Министр обороны страны-агрессора РФ Сергей Шойгу соврал, что Россия якобы воюет не с Украиной, а с «коллективным Западом».

«Мы на сегодняшний день воюем не только с Украиной и украинской армией, сколько с коллективным Западом», — сказал он в ходе своего выступления 21 сентября.

По его словам, на стороне Украины якобы «воюют более одной тысячи иностранных наемников».

Видео дня

21 сентября кремлевский диктатор Владимир Путин объявил частичную мобилизацию в РФ.



Позже министр обороны РФ Сергей Шойгу сообщил, что в ходе частичной мобилизации будет призвано 300 тысяч резервистов. Мобилизационный ресурс России он оценил почти в 25 миллионов человек.



20 сентября марионетки Кремля в ОРДЛО объявили даты своих псевдореферендумов. Боевики «Л/ДНР» заявили, что фейковое голосование пройдет с 23 по 27 сентября. Подконтрольные Кремлю марионеточные «власти» Херсонской области заявили о планах провести «референдум» о «вхождении» в состав России в эти же дни. Псевдореферендум на 23−27 сентября оккупанты запланировали и в Запорожской области.

Заявления прозвучали вскоре после стремительного контрнаступления защитников Украины: 14 сентября в Минобороны сообщали, что с 6 сентября (за неделю) ВСУ освободили 388 населенных пунктов и около 8,5 тыс. кв. км только в Харьковской области.

Глава Офиса президента Украины Андрей Ермак назвал шантаж России по поводу проведения «референдумов» на временно оккупированных территориях страхом разгрома. Министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба подчеркнул, что псевдореферендумы, которые Россия пытается организовать на захваченных территориях, ничего не изменят.

Также Госдума РФ ввела в Уголовный кодекс понятия «мобилизация», «военное положение», «вооруженный конфликт». Теперь в России будут наказываться за дезертирство, неявку на службу и добровольную сдачу в плен.

Присоединяйтесь к нам в соцсетях Facebook, Telegram и Instagram.