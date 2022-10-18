В России планируют снять запрет на мобилизацию судимых за тяжкие преступления
Мобилизация в РФ (Фото:REUTERS/Alexey Pavlishak)
Комитет Госдумы России по обороне одобрил поправки, разрешающие мобилизовать граждан с неснятыми или непогашенными судимостями за тяжкие преступления. Это было запрещено с 1997 года.
Об этом сообщает BBC.
Авторами отмены запрета стали председатель комитета Госдумы по обороне, бывший заместитель главы Минобороны Сергея Шойгу — Андрей Картаполов — и его первый зам Андрей Красов.
Как ожидается, поправки будут рассмотрены на заседании Госдумы 18 октября.
21 сентября Путин объявил «частичную» мобилизацию в РФ.
Министр обороны РФ Сергей Шойгу сообщил, что в ходе «частичной» мобилизации будет призвано 300 тысяч резервистов. Мобилизационный ресурс России он оценил почти в 25 миллионов человек. По данным СМИ, призвать в РФ планируют миллион человек.