В России планируют снять запрет на мобилизацию судимых за тяжкие преступления 18 октября, 05:14 Мобилизация в РФ (Фото:REUTERS/Alexey Pavlishak)

Комитет Госдумы России по обороне одобрил поправки, разрешающие мобилизовать граждан с неснятыми или непогашенными судимостями за тяжкие преступления. Это было запрещено с 1997 года.

Об этом сообщает BBC.



Авторами отмены запрета стали председатель комитета Госдумы по обороне, бывший заместитель главы Минобороны Сергея Шойгу — Андрей Картаполов — и его первый зам Андрей Красов.

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Как ожидается, поправки будут рассмотрены на заседании Госдумы 18 октября.

21 сентября Путин объявил «частичную» мобилизацию в РФ.

Министр обороны РФ Сергей Шойгу сообщил, что в ходе «частичной» мобилизации будет призвано 300 тысяч резервистов. Мобилизационный ресурс России он оценил почти в 25 миллионов человек. По данным СМИ, призвать в РФ планируют миллион человек.