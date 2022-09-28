«Мобилизация по-русски». Путин планирует смертельно воевать силами стариков и офисного планктона — Подоляк

28 сентября, 15:10
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Михаил Подоляк (Фото:www.president.gov.ua)

Михаил Подоляк (Фото:www.president.gov.ua)

Советник главы Офиса президента Михаил Подоляк заявил, что российский диктатор Владимир Путин планирует смертельно воевать силами стариков и офисного планктона.

«Мобилизация по-русски… Мобилизованных не экипируют, не обучают, не подготавливают, а сразу отправляют в места активных боевых действий», — написал он в Twitter.

https://twitter.com/Podolyak_M/status/1575084573041471489

По словам Подоляка, у мобилизованных нет жетонов, чтобы их нельзя было идентифицировать.

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«Путин планирует смертельно воевать силами стариков и офисного планктона», — написал он.

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21 сентября кремлевский диктатор Владимир Путин объявил частичную мобилизацию в РФ.

Министр обороны РФ Сергей Шойгу сообщил, что в ходе частичной мобилизации будет призвано 300 тысяч резервистов. Мобилизационный ресурс России он оценил почти в 25 миллионов человек.

20 сентября марионетки Кремля в ОРДЛО объявили даты своих псевдореферендумов. Боевики «Л/ДНР» заявили, что фейковое голосование пройдет с 23 по 27 сентября. Подконтрольные Кремлю марионеточные «власти» Херсонской области заявили о планах провести «референдум» о «вхождении» в состав России в эти же дни. Псевдореферендум на 23−27 сентября оккупанты запланировали и в Запорожской области.

Заявления прозвучали вскоре после стремительного контрнаступления защитников Украины: 14 сентября в Минобороны сообщали, что с 6 сентября (за неделю) ВСУ освободили 388 населенных пунктов и около 8,5 тыс. кв. км только в Харьковской области.

Глава Офиса президента Украины Андрей Ермак назвал шантаж России по поводу проведения «референдумов» на временно оккупированных территориях страхом разгрома. Министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба подчеркнул, что псевдореферендумы, которые Россия пытается организовать на захваченных территориях, ничего не изменят.

Также Госдума РФ ввела в Уголовный кодекс понятия «мобилизация», «военное положение», «вооруженный конфликт». Теперь в России будут наказываться за дезертирство, неявку на службу и добровольную сдачу в плен.

https://www.youtube.com/watch?v=saJw_8qh8ds
Редактор: Дарья Колесниченко

Теги:   Мобилизация Михаил Подоляк Война России против Украины

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