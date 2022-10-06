Оккупанты при отступлении взорвали дамбу, мобилизация «поглощает» целые российские села — Генштаб 6 октября, 19:28 Во время очередного хаотического отступления войска РФ совершили подрыв дамбы (Фото:Генштаб)

Войска РФ во время отступления на востоке Украины подорвали дамбу, в результате чего был затоплен Райгородок Донецкой области. Российская мобилизация «поглощает» небольшие населенные пункты в РФ.

Об этом сообщает Генштаб в традиционной сводке.

Главное из сводки Генштаба:

За эти сутки оккупанты нанесли 6 ракетных и 7 авиационных ударов, совершили более 23 обстрелов с РСЗО . От вражеских ударов пострадали объекты и гражданское население более 25 населенных пунктов. Среди них Запорожье, Шепетовка, Северск, Белогоровка, Ольговское и Гоптовка.

. От вражеских ударов пострадали объекты и гражданское население более 25 населенных пунктов. Среди них Запорожье, Шепетовка, Северск, Белогоровка, Ольговское и Гоптовка. За прошедшие сутки подразделения ВСУ отразили атаки в районах населенных пунктов Соледар, Бахмутское, Яковлевка, Одрадовка, Зайцево, Бахмут, Красногоровка, Победа, Водяное и Любомировка.

в районах населенных пунктов Соледар, Бахмутское, Яковлевка, Одрадовка, Зайцево, Бахмут, Красногоровка, Победа, Водяное и Любомировка. По имеющейся информации, частичная мобилизация фактически поглощает небольшие населенные пункты отдаленных регионов России . Призыв происходит методом облав, практически все мужское население призывного возраста насильно доставляют в военкоматы . Вместе с тем, в Москве и на половину не выполнен план мобилизации, который составляет по районам менее 0,2 процента населения.

. Призыв происходит методом облав, . Вместе с тем, в Москве и на половину не выполнен план мобилизации, который составляет по районам менее 0,2 процента населения. По-прежнему российские оккупанты используют тактику выжженной земли в Украине. Так, во время очередного хаотического отступления войска РФ совершили подрыв дамбы , что повлекло за собой подтопление населенного пункта Райгородок. В Кадиевке происходит массовое уничтожение архивов и копий документов, особенно содержащих историю оккупации. В Сватове уже заминированы основные инфраструктурные объекты, здания и территории.

, что повлекло за собой подтопление населенного пункта Райгородок. В Кадиевке происходит массовое уничтожение архивов и копий документов, особенно содержащих историю оккупации. В Сватове уже заминированы основные инфраструктурные объекты, здания и территории. Авиация ВСУ в течение суток нанесла 11 ударов . Подтверждено поражение одного опорного пункта, 5 районов сосредоточения вооружения и военной техники, а также 5 зенитных ракетных комплексов противника. Кроме того, наши подразделения противовоздушной обороны сбили 5 БпЛА врага, среди которых два Shahed-136 и один Mohajer-6.

. Подтверждено поражение одного опорного пункта, 5 районов сосредоточения вооружения и военной техники, а также 5 зенитных ракетных комплексов противника. Кроме того, наши подразделения противовоздушной обороны сбили 5 БпЛА врага, среди которых два Shahed-136 и один Mohajer-6. Ракетные войска и артиллерия за текущие сутки поразили 19 районов сосредоточения живой силы, вооружения и военной техники, 2 боеприпаса и 6 средств артиллерии.

Видео дня

По данным Генштаба, с начала полномасштабного вторжения в Украину РФ потеряла около 61 330 своих военных, за минувшие сутки — 330. Наибольшие потери за сутки противник понес на Краматорском, Авдеевском и Криворожском направлениях. Также оккупанты лишились более 15 тыс. единиц техники.