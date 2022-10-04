«Мы не шутили». Данилов объяснил, как мобилизация дестабилизирует Россию 4 октября, 18:14 Мобилизация в РФ (Фото:REUTERS/Igor Russak)

Объявленная в России «частичная» мобилизация действует как механизм дестабилизации политической ситуации в стране-агрессоре.

Об этом заявил секретарь СНБО Алексей Данилов.

«Мобилизация действует как механизм дестабилизации РФ. Путин — между молотом и двумя наковальнями: ударами ВСУ, протестами на РФ и давлением Запада. План спасения — аннексия, ядерный шантаж, принуждение к миру. Но есть нюанс: мы не шутили, что мы никогда не сдадимся, российский Карфаген должен быть разрушен», — отметил Данилов.

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21 сентября кремлевский диктатор Владимир Путин объявил частичную мобилизацию в РФ.



Министр обороны РФ Сергей Шойгу сообщил, что в ходе частичной мобилизации будет призвано 300 тысяч резервистов. Мобилизационный ресурс России он оценил почти в 25 миллионов человек.