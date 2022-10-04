«Мы не шутили». Данилов объяснил, как мобилизация дестабилизирует Россию

4 октября, 18:14
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Мобилизация в РФ (Фото:REUTERS/Igor Russak)

Мобилизация в РФ (Фото:REUTERS/Igor Russak)

Объявленная в России «частичная» мобилизация действует как механизм дестабилизации политической ситуации в стране-агрессоре.

Об этом заявил секретарь СНБО Алексей Данилов.

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«Мобилизация действует как механизм дестабилизации РФ. Путин — между молотом и двумя наковальнями: ударами ВСУ, протестами на РФ и давлением Запада. План спасения — аннексия, ядерный шантаж, принуждение к миру. Но есть нюанс: мы не шутили, что мы никогда не сдадимся, российский Карфаген должен быть разрушен», — отметил Данилов.

Видео дня

https://twitter.com/OleksiyDanilov/status/1577292011471880192?s=20&t=uU-FkdCwDy78aGoi63qR8Q

21 сентября кремлевский диктатор Владимир Путин объявил частичную мобилизацию в РФ.

Министр обороны РФ Сергей Шойгу сообщил, что в ходе частичной мобилизации будет призвано 300 тысяч резервистов. Мобилизационный ресурс России он оценил почти в 25 миллионов человек.

Редактор: Евгений Василенко

Теги:   Россия СНБО Российская агрессия Мобилизация Алексей Данилов Война России против Украины

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