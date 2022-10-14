В Уфе пилота забрали в военкомат прямо из самолета — видео 14 октября, 23:59 Самолет компании Azur Air (Фото:Papas Dos via Wikipedia)

В российской Уфе прямо из самолета забрали в военкомат второго пилота, подпадающего под мобилизацию, из-за чего рейс в Турцию задержался на девять часов, сообщает российское издание Mkset.ru.

По словам одного из пассажиров, рейс авиакомпании Azur Air в Анталью должен был вылететь в 5:20, однако по громкой связи было дано объявление: «В связи с мобилизацией и последующим запретом пересечения границы для второго пилота взлет отменяется. Просим вас покинуть самолет». В результате самолет вылетел около 14:00.

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Пресс-служба Azur Air подтвердила РБК, что такой инцидент был, уточнив, что второго пилота действительно остановили пограничники. Рейс из Уфы в Анталию вместо него выполнял резервный пилот. Однако получивший повестку пилот вернулся к полетам уже через несколько дней, добавил источник РБК в Azur Air.

14 октября российский диктатор Владимир Путин заявил, что «частичная» мобилизация в России закончится через две недели. Он также признал, что призванные в армию РФ меньше месяца назад уже находятся на фронте.

21 сентября Путин объявил «частичную» мобилизацию в РФ.

Министр обороны РФ Сергей Шойгу сообщил, что в ходе «частичной» мобилизации будет призвано 300 тысяч резервистов. Мобилизационный ресурс России он оценил почти в 25 миллионов человек. По данным СМИ, призвать в РФ планируют миллион человек.